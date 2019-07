İmamoğlu: “Belediyemizin bir inanç masası olacak”

“İş birliği içinde olacağımızı kendilerine ifade ettik”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Ben de çok kıymetli Patrik Bartholomeos beyefendiyi burada ağırlamaktan çok onur duyduğumu belirtmek istiyorum. İstanbul’un maneviyatına çok kıymet vereceğimizi her yerde ifade etmiştik. Özellikle Patrikhane, İstanbul’un Dünya ölçeğinde inanç grubunun merkezi olma noktasındaki sıfatı bu şehir için çok kıymetlidir. Bu manada Patrikhane’nin bir çok faaliyetlerinde ya da dünya ile olan ilişkilerinde ya da yurt içinde olan çalışmalarında her zaman yanında olacağımızı, iş birliği içinde olacağımızı kendilerine ifade ettik” dedi.

“Belediyemizin bir inanç masası olacak”

İBB’de bir inanç masası oluşturulacağını ifade eden İmamoğlu, “Kadim kent İstanbul’un içinde barındırdığı tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki, belediyemizin bir inanç masası olacak. Bu inanç masası aynı zamanda şehrimizin, şehr-i emini olan bir belediye başkanının ya da kenti yöneten belediyenin her inanca saygılı, her inanca eşitlikçi tavır ortaya koyma adına bu masanın aktif hale gelmesi ve bize tavsiyelerde, önerilerde bulunmasını önemsediğimizi belirttik. Bu ve bunun gibi çalışmalarla şehrimize huzur açısından, ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından, her bireyine her vatandaşına eşit vatandaş tavrı gösterme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yol haritamız ve İstanbul’a bakışımız böyledir. Patrikhane’nin İstanbul’da bulunması çok kıymetlidir. Dünyaya açılma konusunda aktif bir dönem başlatacağımız İstanbul’da patrikhanenin de yurt dışına dönük faaliyetlerimizde kendi cemaat mensuplarıyla bu kentin iş birliği yapması ve bu kentin tanıtılması noktasında bize katkı sunmaları talebine de ‘Kesinlikle hep birlikte oluruz’ ifadesi bizi çok memnun etmiştir. Onur duydum. İnşallah her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi İstanbul’a yaşatırız” dedi.