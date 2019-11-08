İmamoğlu Berlin’de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. Yıldönümü törenlerine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. İmamoğlu’nun programı yoğun; temaslarına Perşembe akşamı TÜSİAD Almanya ve Mercator Vakfı yöneticileriyle biraraya gelerek başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün ise Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’la görüştükten sonra, Cumartesi günü de Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la buluşacak. Ayrıca 9 Kasım’la ilgili resmi anma ve kutlama programlarına iştirak edecek. Federal hükümetin iki temsilcisiyle yapılacak görüşmelerin basına kapalı olacağı ve ardından herhangi bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi. İmamoğlu’nun beraberindeki heyetten kaynaklar, iki bakanla gerçekleşecek toplantılarda Türkiye’deki siyasi gelişmelerin ve ekonomik ilişkilerin gündeme geleceğini, ayrıca Alman yatırımcıların İstanbul’a yönelik ilgilerinin artması yönünde temaslar yapılacağını aktardı. Ziyaretinin hedefleri konusunda Alman ARD televizyonuna konuşan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yerleşik Alman firmalarının bazı temsilcilerinin de katıldığı gezinin en önemli amaçlarından birinin, son yıllarda soğuyan ekonomik ilişkilere ve Almanya’dan yatırımlara yeni bir ivme kazandırmak olduğunu söyledi.

İmamoğlu söyleşide, “Dönem dönem her ülkenin ekonomiyle ilgili sıkıntıları, problemleri olabilir. Ama ülkemiz ve şehirlerimiz morali, motivasyonu yakaladığında ekonomi ivmesi en yüksek büyüyen ülkelerden ve şehirlerden birisiyiz. O bakımdan bugün dış sermaye deyince ülkemize samimi olarak yatırımını yapan Alman iş dünyasıyla beraber tekrar güçlü bir yatırım atmosferini varedebilmek beni mutlu edecektir” dedi. Berlin’in 17 kardeş kenti bulunuyor. Aralarında Londra, Paris ve Tokyo gibi dünyanın önemli şehirlerinin bulunduğu kardeş kentler arasında İstanbul da yer alıyor. Bu yıl Berlin ile İstanbul’un kardeş kent olmasının 30. yıldönümü. Daha önceki yıllarda iki kent arasında özellikle sanat alanında çok yoğun ortaklaşa çalışmalar olurken, son yıllarda gerilen Almanya ve Türkiye ilişkileri nedeniyle kardeş kent projeleri de arka planda kaldı. Bu kardeşliği yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirten İmamoğlu, ülkeler arasındaki ilişkilerde yönetimlerin kilit rol oynadığını savundu. İmamoğlu, “İyi ilişkiler kurmak istiyorum. Çünkü dostluğu, huzuru, barışı Almanya’yla Türkiye zaten derinden hakediyor. Burada karşılıklı bazı hatalar, eksikler varsa, bunları gidermemiz gerekiyor. Bazen hükümetin etkin olamadığı yerde yerel yönetimler çok etkili olabilir” dedi.