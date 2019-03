İMAMOĞLU BEYKOZ'DA KONUŞTU

"HİÇ KİMSE BİZİM MEMLEKETİMİZİ TEHDİT EDEMEZ" İmamoğlu, Beykoz, Çavuşbaşı Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Burada konuşan İmamoğlu, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarını kınayarak, "Çok üzücü. Hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Çok acı, çok vahşi bir olay. Kınıyoruz. Bazı tehdit gibi bir takım şeyler duyuyoruz. Öncelikle hiç kimse bizim memleketimizi tehdit edemez. Tam da o anda biz her konuda kol kola oluruz. Bu olaylar bizi üzüyor. Özellikle inanç üzerinden gelişince daha da üzücü oluyor. Yaradan hiç kimse bir birini öldürsün diye kimseyi yaratmadı. Barış içinde olsunlar diye yarattı. Hangi inançtan olursa olsun insanlar birbirine saygı duyması gerekir. Acıyı paylaşıyoruz, bir daha dünya böyle acı olaylar yaşamasın istiyoruz. Tekrar ifade ediyorum kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz" dedi.

"BİZİM TEK HESABIMIZ BEYKOZLU'YU MUTLU ETMEK"

İmamoğlu, "Bugün Beykoz'dayız. Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Bu mahalle dünya güzeli. Her yeri yeşil. Beykoz'un enerjisi yüksek. Tapu, kentsel dönüşüm plan gibi konular ile meşgul eden, çözeceğim diyerek tekrar tekrar oy verdiğiniz insanlar ile ilgili şunu söyleyeceğim. Gönderin gitsin, emekli edin gitsin kardeşim. Koruma mesafesi, kamulaştırma konularında her gittiğim ilçenin raporuna çalışıyorum, dersime çalışıyorum. Enerjim yüksek. Sorunlarınızı hissediyoruz. Sorunlarınızı bilen ve bu süreci taşıyacak bir belediye başkan adayınız var. Her aşamayı beraber konuşacağız. Vatandaşın ve kamunun çıkarını konuşacağız. Vatandaşın çıkarını konuşacağız, belediyenin çıkarını konuşmayacağız. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın çıkarının konuşmayacağız. Buranın doğallığı Beykozlunundur, bizim tek hesabımız Beykozluyu mutlu etmek. Beykoz'u pilot bölge ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

