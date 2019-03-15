İmamoğlu Beykoz'da konuştu

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da ziyaretlerde bulundu. Burada açıklama yapan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayarak, "Acıyı paylaşıyoruz, bir daha dünya böyle acı olaylar yaşanmasın istiyoruz. Tekrar ifade ediyorum kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz" dedi.

"HİÇ KİMSE BİZİM MEMLEKETİMİZİ TEHDİT EDEMEZ"

İmamoğlu, Beykoz, Çavuşbaşı Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Burada konuşan İmamoğlu, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarını kınayarak, "Çok üzücü. Hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Çok acı, çok vahşi bir olay. Kınıyoruz. Bazı tehdit gibi bir takım şeyler duyuyoruz. Öncelikle hiç kimse bizim memleketimizi tehdit edemez. Tam da o anda biz her konuda kol kola oluruz. Bu olaylar bizi üzüyor. Özellikle inanç üzerinden gelişince daha da üzücü oluyor. Yaradan hiç kimse bir birini öldürsün diye kimseyi yaratmadı. Barış içinde olsunlar diye yarattı. Hangi inançtan olursa olsun insanlar birbirine saygı duyması gerekir. Acıyı paylaşıyoruz, bir daha dünya böyle acı olaylar yaşanmasın istiyoruz. Tekrar ifade ediyorum kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz" dedi.