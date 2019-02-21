İmamoğlu, Beykoz’u adım adım gezdi

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde Beykoz’da bir dizi temaslarda bulunarak adeta ilçeyi adım adım gezdi. AK Parti irtibat bürosunun da aralarında bulunduğu çok sayıda iş yerine giren İmamoğlu, vatandaştan destek isteyerek, “5 yılda Beykoz’un kötü talihini değiştireceğiz. Bize oy verin, sizden samimi bir şekilde oy istiyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gün içerisinde Beykoz’a gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Sabahın erken saatlerinde dernek, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen İmamoğlu, sonrasında ise köyleri gezerek, ilçe meydanına inip vatandaşlarla selamlaştı. Bölge halkına projelerinden ve çözüm önerilerinden bahseden İmamoğlu, bulunduğu temaslarla adeta ilçeyi adım adım gezip vatandaşlardan seçime yönelik destek istedi.

İmamoğlu’ndan AK Parti’nin seçim bürosuna ziyaret

Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden İmamoğlu, cadde üzerinde bulunan AK Parti’nin mahalle irtibat bürosuna da girerek, buradaki görevlilerle bir süre sohbet etti. Bürodakilere başarılar dileyen İmamoğlu, daha sonra mahalledeki ziyaretlerine devam etti.