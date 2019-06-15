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İmamoğlu Beylikdüzü'nde Çerkeslerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul DHA -  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,  Beylikdüzü'ndeki Çerkes Kültür Evi'nde Çerkes vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.

İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Çerkes Kültür Evi'nde Çerkes vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Anadolu, çok zengin bir kültürel oluşuma sahip. Bu kültürel oluşumu, zihninde, beyninde, bu milletin, ulusumuzun çok değerli hücreleri olarak kabul eder ve bu vücudun iyi çalışması için o her hücrenin de sağlıklı olması noktasında sistematik bir yol haritasını olgunlaştıramazsak o zaman hem vücudu sıkıntıya sokmuş oluruz hem de kendi içindeki hücrelerin sıkıntıya uğramasını sağlarız. Bazen o hücreler, birbirlerine bile sıkıntı vermeye başlar. Ben, toplumsal yaşama ve Türk milletinin bir ulus olma noktasındaki oluşumuna bu yönüyle çok inanan birisiyim. Çerkes kültürünün, bu toplumun oluşmasında çok değerli bir hücre, çok değerli bir kaynak olduğunu, ondan beslenmesi gerektiğini hissettirmek lazım." dedi.

"ÇERKES DOSTLARIM VATANIN DEĞERİNİ BİLİR"

İmamoğlu, "Çerkes vatandaşlarıma baktığımda, vatanımın değerini daha çok anlıyorum. Bir vatanın, bir millet için ne kadar önemli olduğunu, vatansız kalmanın ya da vatanından başka bir yere gönderilmenin değerini bilmek, hissetmek, şu anki vatanımızı kol kola, sıkı sıkıya koruyabilmenin, buradaki duyguyu daha derinleştirebilmenin neferi olacak Çerkes vatandaşlarımız. Biz de bu duyguyu büyütmede kol kola olacağız. Bir vatanın değerini anlamak istiyorsanız, bizim milletimizin en değerli unsurlarından olan Çerkes dostlarımıza sorun, onlar size vatanın değerini daha iyi anlatır." diye konuştu.

"MERKEZİ HÜKÜMETTEN YARDIM ALMADAN BİRÇOK İŞ BAŞARDIK"

Ekrem İmamoğlu konuşmasının son bölümünde de, "Çok iyi tecrübe ettim ki, 5 yıl içerisinde, tüm gördüğümüz eserleri, merkezi hükümetin tek çöpünü kullanmadan başardığımız işler bunlar. Milyonlarca liralık iş başardık. Onun için bazılarının bize, tecrübe, deneyim diye uzaktan fırlattığı işlere biz bakmayız. Yani iyi biliriz bir işin en uygun maliyete nasıl yapılacağını, kaynağın en doğru şekliyle nasıl kullanılacağını, hassasiyetle iş üretirken fayda/maliyet unsurlarını nasıl gözetileceğini burada iyi deneyimledik. Elbette ki iş yaşamımın buna büyük bir katkısı olmuştur. Bu gibi alanlarda, biz, sizin gibi derneklere mekânsal etkinlik bakımından sağlamalıyız. Sağlamaya da çalışmalıyız. Bundan sonra İstanbul çapında sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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