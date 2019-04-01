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İMAMOĞLU: BİR OYA BİLE SIKINTI GELSİN İSTEMİYORUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 05:09 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Milletin kurumu olan Anadolu Ajansı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Milletin kurumu olan Anadolu Ajansı. 5 saattir girmemeyle Türkiye demokrasi tarihine çok kötü bir iz bırakmıştır" dedi.

Ekrem İmamoğlu, “Saat şu an 4.30 itibariyle tekrar sizinle süreci paylaşacağız. Ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Zira bu İstanbul'daki 16 milyon vatandaşımızın sırtımızda olan sorumluğudur.Biz şu an 5 saat itibariyle Anadolu Ajansı'nın veri girmediğini büyük bir talihsizlik olarak yaşamaktayız. Milletin kurumu olan Anadolu Ajansı. 5 saattir girmemeyle Türkiye demokrasi tarihine çok kötü bir iz bırakmıştır. Yöneticisini, sorumlularını tarih her zaman yargılayacaktır." diye konuştu.

“YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"
İmamoğlu, “Demokrasimiz adına, dünya tarafından izleniyoruz. Dünyanın bizi izlediği bu durumu üzülerek yaşıyoruz. 82 milyonluk Türk vatandaşları olarak bizi her şey, hep birlikte üzüyor. Dünyaya karşı mahcup durumda bırakıyor. Dolayısıyla yetkilileri göreve davet ediyorum" şeklinde konuştu.

“BİR OYA BİLE SIKINTI GELSİN İSTEMİYORUM"
Cumhurbaşkanının ifadelerini dinlediğini söyleyen İmamoğlu, “Verdiği ipuçlarına bakılırsa, bu sorumluluğa ilgili kişileri davet ettiğini düşünüyorum. Bir oya bile sıkıntı gelsin istemiyoruz. Ne bize haksız yere bir oy gelsin, ne karşı tarafa haksız yere oy gitsin. İlçe seçim kurullarında, ilçe başkanlıklarında olan arkadaşlarımız görevlerine devam ediyor, edecekler. Hiçbir zaman oraların boş bırakılmaması konusunda kararlıyız. Şu anda girişi yapılmayan sadece 7 sandık vardır. 7 sandığın girilmediği haliyle sayıları okuyorum. Şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bin 752, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 139 bin 833'tür" şeklinde konuştu.

“BİZ BURADAYIZ KENDİLERİNDEN HABER BEKLİYORUZ"
Aradaki farkın 27 bin 919 olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın, hala 5 saattir açıklama yapmamasına karşın biz CHP ve İYİ Parti ittifakı olarak İstanbul'daki bu merkezimizden kamuoyunu, İstanbul'u ve Türkiye'yi bilgilendirme vazifemizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Süreci ısrarla ve sabırla takip edeceğimizi tüm yetkililere duyuruyoruz. Biz buradayız. Kendilerinden haber bekliyoruz" dedi.

Görüntü dökümü
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-İmamoğlu'nun açıklamaları

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