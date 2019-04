İMAMOĞLU: BİR OYA BİLE SIKINTI GELSİN İSTEMİYORUM

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Milletin kurumu olan Anadolu Ajansı. 5 saattir girmemeyle Türkiye demokrasi tarihine çok kötü bir iz bırakmıştır" dedi.

Ekrem İmamoğlu, “Saat şu an 4.30 itibariyle tekrar sizinle süreci paylaşacağız. Ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Zira bu İstanbul'daki 16 milyon vatandaşımızın sırtımızda olan sorumluğudur.Biz şu an 5 saat itibariyle Anadolu Ajansı'nın veri girmediğini büyük bir talihsizlik olarak yaşamaktayız. Milletin kurumu olan Anadolu Ajansı. 5 saattir girmemeyle Türkiye demokrasi tarihine çok kötü bir iz bırakmıştır. Yöneticisini, sorumlularını tarih her zaman yargılayacaktır." diye konuştu.

“YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"

İmamoğlu, “Demokrasimiz adına, dünya tarafından izleniyoruz. Dünyanın bizi izlediği bu durumu üzülerek yaşıyoruz. 82 milyonluk Türk vatandaşları olarak bizi her şey, hep birlikte üzüyor. Dünyaya karşı mahcup durumda bırakıyor. Dolayısıyla yetkilileri göreve davet ediyorum" şeklinde konuştu.