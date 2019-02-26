CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi’ndeki Birinci ailesinin tek göz odalı evine misafir oldu. Kentsel dönüşüme ilişkin ailenin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turunu Üsküdar’da sürdürdü. İlçede bir dizi ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, kentsel dönüşümün kapsadığı mahallelerden biri olan Kirazlıtepe’de evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlarla bir araya geldi. Kentsel Dönüşüm Derneğinin düzenlediği programda vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, çözüme ilişkin önerilerini anlattı.

İmamoğlu, Birinci ailesinin tek göz odalı evine misafir oldu

Kentsel dönüşümle ilgili dernek üyeleriyle sohbetin ardından İmamoğlu, 1977 yılından bu yana aynı evde ikamet eden İsmet ve Seher Birinci’nin çiftinin tek göz odalı evine misafir oldu. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan ailenin evini ziyaret eden İmamoğlu, burada kentsel dönüşümle ilgili güven sorunu yaşadığını söyleyerek imza vermek istemediğini belirten ailenin sıkıntılarını dinledi. Kentsel dönüşüm konusunda görevli olan arkadaşlarına talimat veren İmamoğlu, konuya ilişkin sürecin takipçisi olacağını söyledi.

