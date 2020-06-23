İmamoğlu Birinci Yıl Dönümünde Belediye Faaliyetlerini Anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim zaferinin birinci yılında geride bıraktığı dönemin muhasebesini yaptı. CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da yer aldığı toplantıya eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katılan İmamoğlu, mali tablosu bozuk bir belediye devraldıklarını söyledi. İBB Başkanı, ‘‘Kasamızda personelimizin maaşlarını ödeyecek paramız dahi mevcut değildi. Vadesi geçmiş yaklaşık 6 milyar liralık bir borçla ve bizden önceki yönetimin yaptığı bütçeden kaynaklanan 7,9 milyar liralık bir büyük bütçe açığı ile İBB’yi teslim aldık. Tüm borçtan bahsetmiyorum, 14 milyarlık acil çözüme muhtaç bir kara delikle İBB yönetimini devraldık. Üstelik bize ödenmesi gereken 1 milyar liranın üstündeki nakit Maliye Bakanlığı payı, tarihte görülmemiş bir şekilde, göreve gelmemizden 15 gün önce, bizden önceki yönetime avans olarak kullandırılmıştı. Madem kazanacağımızı biliyordunuz, 31 Mart’ı neden iptal ettiniz. İştirak şirketlerimizin çoğu ise vergi borçlarını ödeyemez duruma düşürülmüştü ve faiz biz bu durumu kimseye şikayet etmeden bu süreç faiz ve borçla boğuşan iştirak sürecini devraldık ama hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadık’’ dedi.

‘‘İkinci Dalga Olursa Salgının İBB’ye Maliyeti 6,5 Milyar Lira Olacak’’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, tüm dünyayı olduğu gibi İstanbul’u da olumsuz etkileyen Corona virüs salgının maliyetinin şu an için 5 milyar lira olduğunu ancak bu maliyetin daha da artmasının olası olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, ‘‘Corona salgını, belediyemizin finansal durumunu da derinden etkiledi. İkinci dalga söz konusu olursa, korona salgının İBB’ye toplam maliyetinin 6,5 milyar lirayı bulacağını hesaplıyoruz. Bu İBB’nin bütçesindeki etkisidir İkinci dalga olmazsa, salgının belediyemize maliyeti yaklaşık 5 milyar lira olacağını düşünüyoruz.. Salgın sürecinde iştirak şirketlerimizin gelirleri de dramatik şekilde geriledi. İETT, Metro, Ulaşım A.Ş., Beltur ve Kültür A.Ş gibi iştiraklerimiz başta olmak üzere, bazı iştiraklerimizin gelirleri yüzde 10’lara ve altına kadar geriledi. Yüzde 90 üzerinde gelir kaybımız olmuştur’’ diye konuştu.4 ‘‘Dernek ve vakıflara sağlanmış olan 700 milyonu bulan israfa son verdik’’

İBB Başkanı, Corona sürecinde gelir kaleminde oluşan yüzde 90’a yakın kayba rağmen yıl sonunda denk bütçe hedefinin tutturulacak olmasını israfa son verilmesine bağladı. İmamoğlu, ‘‘İBB olarak israfa son verdik. Örneğin bir avuç dernek ve vakıfa sağlanmış olan, toplamda 700 milyonu bulan israfa son verdik. Hemen her birimimizde, hemen her iştirak ve bağlı şirketimizde büyük tasarruflar yaptık. Bu sayede Coronavirüs’a rağmen o salgın başladığında, koşullara uyum sağlamakta hiç ama hiç zorlanmadık. Gelirlerimiz planlı bütçemizden 5 milyar, bir önceki yıl aynı dönemden ise 1.5 milyar lira daha düşük noktaya geriledi. Aldığımız tasarruf tedbirleri ve etkin bütçe yönetimiyle giderlerimizi yöneterek, neredeyse denk bütçe seviyesine geldik. Bu tabloda bizi zorlayan, en önemli faktör, bizden önceki yönetimlerin İBB’ye yüklemiş olduğu borçlar ve kredi geri ödemeleridir. İkinci önemli faktör iktidar blokunun uygulamaları ve yaklaşımlarıdır. Örneğin, kredi taleplerimiz konusunda kamu bankalarının engellenmesidir’’ dedi.

‘’1,4 milyar TL’lik taşınmaz satışımız İBB Meclisi’nce engelleniyor’’ Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınmayan İstanbul Kalkınma Ajansı aidatlarının ilk kez kendilerinden tahsil edildiğinin altını çizen İmamoğlu, İBB Meclisi’nin bir önceki dönem bütçeye koyduğu taşınmaz satışının engellenmesini de eleştirdi. İBB Başkanı, ‘‘Yönetim bize geçince ve hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Türkiye Belediyeler Birliği’ne (TBB) ait 123 milyon liralık aidat, Maliye Bakanlığı tarafından kaynağında kesilerek ilgili kurumlara aktarılabiliyor. Üstelik yürüyen davalar var bu konuda. Biz bırakın kesintiyi daha fazla takviyeye ihtiyaç duyan kurumlarız. Corona sürecinde bir liralık katkı sağlanmamıştır. Bizden önceki bir yıl içinde, İBB mülkiyetindeki 2,77 milyar liralık taşınmazın satışı yapılarak ek finansman kaynağı sağlanmıştır. Sıra bize gelince 1,4 milyar TL tutarındaki taşınmazın kaldı ki bizden önceki yönetimde taşınma satışı bütçeye konmasına rağmen taşınmaz satışına ilişkin Meclis onayı, Eylül 2019’dan itibaren bekletiliyor” diye konuştu.