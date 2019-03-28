HABER

İMAMOĞLU: BİZ KİMSENİN EKMEĞİNE DOKUNMAYIZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 20:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Eminönü Meydanı'nda miting düzenledi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Eminönü Meydanı'nda miting düzenledi.
Ekrem İmamoğlu buradaki konuşmasında, “Bugün ben Kapalıçarşı'daydım, Mahmutpaşa'daydım, tamamını gezdiğimde 'turist sayısı açısından hiç bu kadar dibe vurmamıştık' diyorlar. Turizm açısından bu kadar önemli olan Yarımada'nın şekillenmesi, tarihi unsurların korunması, turizmin geliştirilmesi. Aynı zamanda burada yaşayan insanların standartlarının yükseltilmesi, bütüncül bir mesele, insanı odağına koyan ve tarihi ile beraber Fatih'i zenginleştiren bir süreç. Biz turizm mastır planıyla Sarayburnu'nu ve bu tarihi Yarımada'nın her noktasını Haliç'i aynı zamanda insanların denize erişilebilirliğini en üst seviyede planlamış ve önceliğinde bunu başarabilen bir yönetim anlayışıyla sürece 'bismillah' diyeceğiz inşallah hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

“BİZ KİMSENİN EKMEĞİNE DOKUNMAYIZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR"
İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
Hazır Fatih'teyiz Saraçhane de burada, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına buradan mesaj veriyorum. Duyanlar duymayanlara söylesin, her birinin alın terinin yanındayım. İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanları emekleriyle orada var olanlar bizim insanımız kardeşim, biz kimsenin ekmeğine dokunmayız. Başımızın üstünde yerleri var. Biz onları geçmişten daha iyi hale getirir süreci ona göre planlar, emeklerinin karşılığını veririz, hiç kuşku duymasınlar.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-İmamoğlu'nun konuşması
-Genel ve Detaylar

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktıBir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'de gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu, Balıkesir'de gençlerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Malatya'da art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.