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  4. İmamoğlu böyle açıkladı: Bütün İstanbul'a bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk duyuyorum

İmamoğlu böyle açıkladı: Bütün İstanbul'a bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk duyuyorum

03.05.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında "Yeşil Şehir Aksiyon Planı Mutabakat İmza Töreni" gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeşil İstanbul yolunda yol yürürken, kıymetli bir iş birliğine imza attığımızı müjdelemekten, bütün İstanbul'a bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk duyuyorum" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu böyle açıkladı: Bütün İstanbul'a bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk duyuyorum

İBB ve EBRD arasında hazırlanan mutabakat metni için gerçekleştirilen imza töreni, çevrimiçi toplantı üzerinden düzenlendi. Törende. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve EBRD Başkanı Odile Renaud Basso ile birlikte her iki kurumun üst düzey yöneticileri hazır bulundu. Sanal toplantı, Basso'nun konuşmasıyla başladı. Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Basso arasında, "Yeşil Şehir Aksiyon Planı Mutabakat Metni" imzalandı.

"BU MÜJDEYİ VERMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

"Yeşil İstanbul yolunda yol yürürken, kıymetli bir iş birliğine imza attığımızı müjdelemekten, bütün İstanbul'a bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk duyuyorum" diyen İmamoğlu, "İBB olarak, EBRD ile değerli bir sözleşme, bir anlaşma imzaladık. Kardeş kentlerimiz, İzmir ve Ankara'nın ardından, yeşil şehirler kentsel sürdürülebilirlik programına 47'nci üye olarak katılmak, bizim için de inanıyorum ki yine bu toplum için de çok önemli bir katılım" şeklinde konuştu.

İLK PROJE İNCİRLİ-SEFAKÖY-BEYLİKDÜZÜ TÜYAP METRO HATTI

EBRD ile gerçekleştirmeyi planladıkları ilk projenin, "İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP Metro Hattı Projesi" olarak belirlendiğini aktaran İmamoğlu, "Şehrimiz için çok önem taşıyan bu hatta, verimli bir iş birliği içerisinde çalışacağımızı ve gelecekte 'Yeşil Şehir İstanbul' vizyonumuza güç verecek birçok projede birlikte olacağımızı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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