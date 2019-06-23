İmamoğlu: 'Bu akşam harika bir akşam'

İmamoğlu "proje" olduğu iddialarına cevap olarak da "Ben bir projeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde büyük bir kalabalığa seslendi. Konuşmasına başlerken meydanda toplanan kalabalıktaki herkesten yanındaki kişinin elini tutmasını isteyen İmamoğlu söze “Barışmaya, uzlaşmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik. Sevgi kazanacak demiştim, ne mutlu bana ki sevgi kazandı” şeklinde girdi.

İstanbul seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre rakibi Binali Yıldırım'a 9 puan fark atarak kazanan muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu, zafer konuşmasının ardından belediye başkanı olarak görev yaptığı Beylikdüzü'ne geçti ve orada halka seslendi. Barış ve uzlaşı mesajı veren İmamoğlu "Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı ve rakibime de teşekkür ediyorum" dedi.

"Ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız"

Siyasette ahlak vurgusu yapan Ekrem İmamoğlu'nun "Ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız" sözleri kalablıktan büyük alkış aldı.

Önyargıların yıkılması çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu “Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Rum’u, Ermeni’si, Süryani’si, Yahud’isi, herkesi kucaklayacağız. Adaleti inşa edeceğiz. Kimsenin yaşam biçimi, giyimi kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'ndeki konuşmasında kendisinin yanında olan ailesine de teşekkür eden İmamoğlu “Ailem nefes almamı sağlayacak, bana güç katacak. Sizin huzurunuzda söz veriyorum. Ailem siyasette ben koşarken sadece bana destek olacak” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı ve rakibi Yıldırım'a teşekkür

"Artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlak var” diyen Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasının "Her şey çok güzel olacak" sloganının ilham kaynağı olan Berkay'a da teşekkür etti.

Siyasette de barışma mesajı veren İmamoğlu "Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı ve rakibime de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Beylikdüzü'ndeki konuşmasını kalabalıkla birlikte "Her şey çok güzel olacak" sloganı ve “İyi ki varsın İstanbul. Çok seviyorum sizi” sözleriyle sonlandırdı.

