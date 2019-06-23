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İmamoğlu: 'Bu akşam harika bir akşam'

23.06.2019 23:44 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul seçimlerinin galibi olan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu zafer konuşmasının ardından gittiği Beylikdüzü'nde seçmenlere seslendi. "Barışmaya, uzlaşmaya geldik" diyen İmamoğlu "Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve rakibime teşekkür ediyorum" dedi

İmamoğlu: 'Bu akşam harika bir akşam'

İstanbul seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre rakibi Binali Yıldırım'a 9 puan fark atarak kazanan muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu, zafer konuşmasının ardından belediye başkanı olarak görev yaptığı Beylikdüzü'ne geçti ve orada halka seslendi. Barış ve uzlaşı mesajı veren İmamoğlu "Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı ve rakibime de teşekkür ediyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde büyük bir kalabalığa seslendi. Konuşmasına başlerken meydanda toplanan kalabalıktaki herkesten yanındaki kişinin elini tutmasını isteyen İmamoğlu söze “Barışmaya, uzlaşmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik. Sevgi kazanacak demiştim, ne mutlu bana ki sevgi kazandı” şeklinde girdi.

"Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin Projesiyim"

Ekrem İmamoğlu meydanda toplanan dev kalabalığa “Bugün bu şehirde demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul” sözleriyle seslendi. ​

İmamoğlu "proje" olduğu iddialarına cevap olarak da "Ben bir projeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim” ifadelerini kullandı.

"Ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız"

Siyasette ahlak vurgusu yapan Ekrem İmamoğlu'nun "Ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız" sözleri kalablıktan büyük alkış aldı.

Önyargıların yıkılması çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu “Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Rum’u, Ermeni’si, Süryani’si, Yahud’isi, herkesi kucaklayacağız. Adaleti inşa edeceğiz. Kimsenin yaşam biçimi, giyimi kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'ndeki konuşmasında kendisinin yanında olan ailesine de teşekkür eden İmamoğlu “Ailem nefes almamı sağlayacak, bana güç katacak. Sizin huzurunuzda söz veriyorum. Ailem siyasette ben koşarken sadece bana destek olacak” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı ve rakibi Yıldırım'a teşekkür

"Artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlak var” diyen Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasının "Her şey çok güzel olacak" sloganının ilham kaynağı olan Berkay'a da teşekkür etti.

Siyasette de barışma mesajı veren İmamoğlu "Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanı ve rakibime de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Beylikdüzü'ndeki konuşmasını kalabalıkla birlikte "Her şey çok güzel olacak" sloganı ve “İyi ki varsın İstanbul. Çok seviyorum sizi” sözleriyle sonlandırdı.

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