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İmamoğlu: Bu şehirde gençler için hiçbir şey yapılmamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehirde gençler için hiçbir şey yapılmamış" dedi.

Eren ERMİŞ/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehirde gençler için hiçbir şey yapılmamış" dedi.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Silivri'de sivil toplum kuruluşu, meslek odaları, yöre derneği temsilcileri ve muhtarlar ile buluştu. CHP Silivri Belediye Başkanı ve CHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar ile toplantının yapıldığı düğün salonuna giren İmamoğlu, "Silivri'nin gerçek sahipleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı.

İstanbul'un tümünü kapsayan bir anlayışla hizmet edeceğini belirten İmamoğlu, "İnsanları ötekileştiren, paramparça eden, 'sen daha az seviyorsun ben daha çok seviyorum' diyen bir anlayışı kabul etmiyorum. İnançları ölçen bir anlayışta olmayacağım. Ben her vatandaşımı çok seviyorum. Nereden olursa olsun. Bu şehirde yaşayan her insanı mutlu etmek istiyorum. Bana oy vermesinin hiçbir önemi yok. Vermese de onu da mutlu etmek istiyorum. Benim insana eşit hizmet verme anlayışını sağlamak arzusundayım"

HER OYUNUZ İSTANBUL'A YÖN VERİR

İmamoğlu, gençlere önem veren projeler geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Kent yoksulluğu yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ben geziyorum ve görüyorum içim yanıyor. Gençlerimizin umutsuzluklarını gördükçe gerçekten üzülüyorum. Bu şehirde gençler için hiçbir şey yapılmamış. 30 yıl aynı felsefenin yönettiği bir yerde İstanbul'un en kötü şehrini yaptıysanız hesap vereceksiniz. Yok öyle yağma. Ben kendimi mesul hissediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Bağcılar'ı, Esenler'i Sultanbeyli'yi nasıl mutlu ederim onun için çalışacağım. Suç oranı en yüksek sizin yönettiğiniz yerde, eğitim oranı en düşük sizin yönettiğiniz yerde, okuma yazma bilmeyenlerin en yüksek sayısı sizin yönettiğiniz yerde. Başarı nerede Allah aşkına? Köprü yapmak mı başarı? Tünel yapmak mı başarı? Ben bu hizmetleri milletin cebindeki parayı koruyarak yaparım. Dolayısıyla sizi 19. yüzyılın aklıyla yönetmek haksızlıktır. Biz 21. yüzyıldayız. Bu kadar zeki bir şehre güzel çevre vereceksiniz. Çocuklara geleceğe umutla bakmaları için iyi bir eğitim almalarını sağlayacaksınız. Çocuklarımızı 2-3 yaşında okul öncesi eğitimi nasıl alabilirler, bunu sağlayacaksınız. Bilimle akılla dünyada nasıl yarışabilirler bunu sağlayacaksınız.

Bu şehir bu ülkenin önemli şehridir. Bu şehirde motor iyi çalışırsa Türkiye daha iyi çalışır. Eğer motor çalışmazsa Türkiye durur. Biz sadece İstanbul'un yaşayanları değiliz, Türkiye'ye moral verecek bireyleriz. Her oyunuz kıymetli. İstanbul'a yön verir, aynı zamanda Türkiye'ye yön verir. Uzun yıllardır bu şehri yöneten aklın yorgun olduğunu biz değil kendileri söylüyor. Görevden aldıkları kişilerin yorgun olduklarını kendileri söylüyor. Bu şehre ihanet ettiler mi? Ettiler. Ben ettiklerine şahidim. Türkiye'ye yön verecek seçimlerde atacağımız oyun önemini bilelim. Yeni nesil belediyeciliğin varlığı Türkiye'ye moral verecek. 'Oh beni dinleyen biri var' diyecek insanlarımız. 16 milyon insanın talimatıyla şehri yönetecek bir belediye başkanı geliyor. 1 kişinin talimatıyla değil."

Silivri Belediye Başkanı ve CHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar da " “Biz biriyle o, 39'uyla dertlenmek için yola çıktı. 'Ben bu şehri daha yaşanır kılarım' diyen bir kardeşimiz var. O'na yolu açık olsun diyorum" dedi.

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