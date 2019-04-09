 - İMAMOĞLU: BU SÜRECİN TEMİNATI YSK'DIR

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA)

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu sürecin teminatı YSK'dır. Günün sonunda YSK'nın süreçle ilgili en doğru kararı vereceğini biliyoruz" dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seyrantepe'de bulunan 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aralarında bulunduğu 55 il başkanıyla kameraların karşısına geçti.

"BU SÜRECİN TEMİNATI YSK'DIR"

İmamoğlu, "YSK'nın sürecini bütün arkadaşlarımızla takip ediyoruz. Tabi aldıkları kararları takip ediyoruz. Arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz ve grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz çalışma arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Biz de elbette takip ediyoruz. Beklentimiz, biran önce sürecin tamamlanması. Bu sürecin teminatı YSK'dır. Günün sonunda YSK'nın süreçle ilgili en doğru kararı vereceğini biliyoruz. Her geçen süre, gerçekten bizi üzüyor. İstanbulluyu üzüyor. Biran önce sürecin netlik kazanması adına sağlıklı adımların en hızlı şekilde atılması lazım. Bu noktada başka arayışlara girenleri görüyoruz. Bunları da takip ediyoruz. Bu arayışların da anlamlı olmadığını görüyoruz. Nasıl kazanarak geliyorsanız, kaybederek gitmenin de demokrasinin doğallığı içinde olduğunun altını çizmek istiyor. Demokrasi yalnızca kazanılarak tesis edilemez. Herkes bir gün kazanır, bir gün kaybeder. Bugün itibari ile sayma çeşitleri değişiyor. Sağdan sola dedim ama çapraz sayımlar da devam ediyor. Bu süreç bitsin artık, yorulduk. Umut ediyorum YSK en hızlı ve doğru kararı verir. İl başkanlığımızın verdiği dilekçe neticesinde de bize yetki verir" ifadelerini kullandı.