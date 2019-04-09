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İmamoğlu:  Bu sürecin teminatı YSK'dır 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:29 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu sürecin teminatı YSK'dır.

Gökhan ÇELİK - Güven USTA-Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu sürecin teminatı YSK'dır. Günün sonunda YSK'nın süreçle ilgili en doğru kararı vereceğini biliyoruz" dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seyrantepe'de bulunan 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aralarında bulunduğu 55 il başkanıyla kameraların karşısına geçti.

“BU SÜRECİN TEMİNATI YSK'DIR"

İmamoğlu, “YSK'nın sürecini bütün arkadaşlarımızla takip ediyoruz. Tabii aldıkları kararları takip ediyoruz. Arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz ve grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz çalışma arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Biz de elbette takip ediyoruz. Beklentimiz, bir an önce sürecin tamamlanması. Bu sürecin teminatı YSK'dır. Günün sonunda YSK'nın süreçle ilgili en doğru kararı vereceğini biliyoruz. Her geçen süre, gerçekten bizi üzüyor. İstanbulluyu üzüyor. Bir an önce sürecin netlik kazanması adına sağlıklı adımların en hızlı şekilde atılması lazım. Bu noktada başka arayışlara girenleri görüyoruz. Bunları da takip ediyoruz. Bu arayışların da anlamlı olmadığını görüyoruz. Nasıl kazanarak geliyorsanız, kaybederek gitmenin de demokrasinin doğallığı içinde olduğunun altını çizmek istiyoruz. Demokrasi yalnızca kazanılarak tesis edilemez. Herkes bir gün kazanır, bir gün kaybeder. Bugün itibari ile sayma çeşitleri değişiyor. Sağdan sola dedim ama çapraz sayımlar da devam ediyor. Bu süreç bitsin artık, yorulduk. Umut ediyorum YSK en hızlı ve doğru kararı verir. İl başkanlığımızın verdiği dilekçe neticesinde de bize yetki verir" ifadelerini kullandı.

"BİZ 25 YIL ÇOK ÇALIŞTIK"

İmamoğlu, “Bu seçimin sonucunu sokak da kabul etmiş durumda. İnsanları birbirine başka bahanelerle kötü gözle bakmaları için, kötülük üzerinden siyaset yapma karakterlerini geliştirmesinler. Biz sevgi getiriyoruz, saygı getiriyoruz. Gülerek insanlara hizmet edeceğiz. Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan ya. Bak biz 25 yıl çok çalıştık. Hatalarımızdan ders çıkarttık. Kazandık, kabul et" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, "Bu saat itibariyle VAR sistemi kabul etti. hakem golü verdi, tribünlerdeki her iki takımın taraftarı da alkışlıyor, ortada iki oyuncu sahada mızıkçılık yapıyor. Gülüyorum ben buna" ifadelerini kullandı.

İl başkanları adına açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise, "YSK görevini yerine getirerek İmamoğlu'na mazbatayı vermelidir. İmamoğlu seçimi kazanmıştır ve İstanbul'un başkanı olmuştur. Kimsenin hakkını yemedik, kimsenin de yemesini istemiyoruz diye İmamoğlu'nun mazbatasının bugün verilmesini istiyoruz." dedi.

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