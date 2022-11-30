İmamoğlu bu tepkiyi beklemiyordu! "Yanlış geldiniz başkanım" diyen gence 'Kartalkaya' teklifi... "Zorla söylettirdiler çocuğa"

İmamoğlu Düzce'ye gelerek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bu sırada ise beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Genç çocuk İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Kartalkaya'da kayak tatili olduğu haberlerine atıf yaptı.

"BAŞKANIM, YANLIŞ GELDİNİZ GALİBA"

İBB Başkanının vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği ve sohbet ettiği sırada yanına gelen genç çocuk, "Başkanım, galiba yanlış geldiniz. Burası Kartalkaya değil, burası Düzce" dedi.

"DÜZCE'YE DE GELİRİZ KARTALKAYA'YA DA"

İmamoğlu gence şöyle yanıt verdi:

"Olsun, olsun. Düzce'ye de geliriz Kartalkaya'ya da, ayıp ediyorsun."

Çocuğun "İnşallah, inşallah" demesi üzerine İmamoğlu "Tamam bir tanem benim, aslanım benim" yanıtını verdi.

"SENİ DE GÖTÜREYİM DELİKANLI"

"Seni de götüreyim Kartalkaya'ya delikanlı" diyen İmamoğlu, çocuğun bölgeden uzaklaşması üzerine "Ne yapsın, zorla söylettiler çocuğa. Arıyor 'Beni kim buraya getirdi' diye" ifadelerini kullandı.

"MUHALİF OLDUĞUM İÇİN YARDIMLARIM KESİLDİ"

Öte yandan İmamoğlu'nun yanına gelen bir başka vatandaş ise evi yandığını, depremde de yıkım kararı aldığını söyerek mağduriyet yaşadığını söyledi. Vatandaşın "İki ay önce evim yandı. Muhalif olduğum için yardımlarım kesildi. Şimdi de deprem oldu, AFAD'dan yıkım kararı aldım. Evimi yıktıramıyorum. Ben yardım istemiyorum. Sırf muhalif olduğum için böyle yapılıyor" diye konuşmasının ardından İmamoğlu, İl Başkanının konuyla ilgileneceğini ifade etti.

