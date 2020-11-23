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İmamoğlu: "Bulaşıcı Hastalıktan İstanbul’da Vefat Sayısı 186 Susayım Mı?"

23.11.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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İmamoğlu: "Bulaşıcı Hastalıktan İstanbul’da Vefat Sayısı 186 Susayım Mı?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü sadece İstanbul’da bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm olarak 186 kişinin vefat ettiğini belirtti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü sadece İstanbul’da bulaşıcı hastalık sebepli ölüm olarak 186 kişinin vefat ettiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı dün Türkiye genelindeki toplam vefat sayısını 139 kişi olarak açıkladı.

Daha önce de yaptığı açıklamalarda İstanbul’da bulaşıcı hastalıklar kaynaklı vefat sayısını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak İstanbul’daki günlük vefat sayısının 186 kişi olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde Gürpınar Su Ürünleri Hali’ni ziyaret eden İmamoğlu, burada balıkçılarla sohbeti sırasında vefat sayılarına da değindi.

İmamoğlu “Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz, -Allah rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum- İstanbul’da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450’ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ysa dün akşam açıkladığı Corona virüsü bilgilendirme tablosunda ölü sayısı 139 kişi bir gün önce de 135 kişi olarak açıklamıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, 14 Kasım tarihinde de sadece İstanbul’da 164 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamış ve tedbir almakta gecikildiğini dile getirmişti. Bu açıklamasının ardından da İBB Başkanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini aradığını ve görüştüklerini Twitter mesajıyla duyurmuştu.

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