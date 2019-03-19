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İmamoğlu: Büyük mitingimizi 1 Nisan'da 16 milyon insanla yapacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK, İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İmamoğlu: Büyük mitingimizi 1 Nisan'da 16 milyon insanla yapacağız

Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK, İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu, Cevatpaşa'da bulunan bir kahvehaneye girerek, çay içti. Kahvehanede konuşan İmamoglu, "Biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız 16 milyon insanla. Hiç kimse dışında kalmayacak hiçbir sayı ile de ölçülemeyecek" ifadelerini kullandı.
İmamoglu, ziyaretlerine Cevatpaşa Mahalle Muhtarlığı'nda başladı. Muhtar Adnan Liçina'yı bir grup partili ile ziyaret eden İmamoğlu, "Biz muhtarlarımız kim seçilirse, partisine bakmayacağız. Siyaseti sokmayacağız. İnsana hizmet edeceğiz" dedi.
İmamoğlu daha sonra esnafları ziyaret etti. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret eden İmamoğlu'na yol üzerinde Boşnak böreği ve çay ikram edildi. Burada bulunan bir kahvehanede satranç oynayan, vatandaşlarla sohbet etti. Kahvehanede konuşan İmamoğlu, bir muhabirin, 'Cumhur İttifakı İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecek. Siz de böyle bir miting düzenleyecek misiniz?' şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:
"Her gün bir ilçedeyiz, her şey çok iyi gidiyor. İnsanlar kendiliğinden geliyor ve binlerce insanla buluşuyoruz. Bu buluşmalar çok güzel çok nitelikli. Onun için biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız 16 milyon insanla. Hiç kimse dışında kalmayacak hiçbir sayı ile de ölçülemeyecek."

(FOTOĞRAF)

İmamoğlu: Büyük mitingimizi 1 Nisan'da 16 milyon insanla yapacağızİmamoğlu: Büyük mitingimizi 1 Nisan'da 16 milyon insanla yapacağızİmamoğlu: Büyük mitingimizi 1 Nisan'da 16 milyon insanla yapacağızİmamoğlu: Büyük mitingimizi 1 Nisan'da 16 milyon insanla yapacağız

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