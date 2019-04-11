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İmamoğlu: (Büyükçekmece) Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de seçmen taşındığı iddiaları üzerine "Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok" dedi.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL(DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de seçmen taşındığı iddiaları üzerine "Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok" dedi. Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Garipçe'de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Ardından bir çay bahçesine geçen İmamoğlu, kendini takip eden gazetecilere kuymak servisi yaptı. İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Haziran seçimi ile 31 Mart seçimi arasındaki seçmen farkı 2 bin 300 civarında. Açın seçmen sayısına bakın, çıkartın. Sonuç belli. Çok net. Efendim 11 bin küsür. İstanbul seçmen hareketliliği olan bir şehir. Ben Beylikdüzü'ndeyim. Kendi ilçesi Başakşehir'e baksın, Çekmeköy'e baksın, Sancaktepe'ye baksın. Nüfus hareketliliğinin yeni konutların yoğun olduğu bölgelerde daha yoğun olduğunu da hepimiz biliriz. Şu kadar kişi göç etmiştir, şu kadar kişi de gelmiştir. Bunun arasındaki fark oradaki nüfusun artışı ya da azalmasıdır. Büyükçekmece nüfus hareketliliği bakımından İstanbul'un makul ilçelerinden biri. Çok yoğun nüfus hareketliliği yok. Örneğin Esenyurt gibi çok nüfus hareketliliği yaşamayan ilçelerden birisidir" dedi. "İNSANLARI RENCİDE EDECEK BİR SÜREÇ YAŞATIYORLAR BÜYÜKÇEKMECE'YE" Ekrem İmamoğlu, "Bir, hukuken böyle bir geriye dönük hesap sorma ve böyle bir süreci yönetme hakkına sahip değil. İki, mevcutta söylediği gibi sayısal böyle bir nüfus hareketliliği yok. İnsanları aldatmayalım. Daha acı bir şey. Ne kadar yakın çevresi varsa Ocak'ın başında oraya nakletmişsin. Bunlar belli. Nakledilmiş. Kendi mi gelmiş, peşinden severek mi gelmiş bilmem ama birbirini çok seven insanlar aynı adrese 11-12 kişi seçmen nakli yaptırıyorsa üzücü. Ben buradan isim isim vermeyeceğim belli zaten isimleri. Hatta o tarihte kaç yüz kişinin Başakşehir'den nakledildiği de belli" ifadelerini kullandı.

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