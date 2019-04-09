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İMAMOĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:18 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e tebrik ziyaretinde bulundu.  "BİZ BU ŞEHRE HİZMET ETMEYE GELDİK" Ziyaret sırasında İmamoğlu, belediye binası önünde toplananlara seslenerek, "Biz, bu şehre hizmet etmeye geldik.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e tebrik ziyaretinde bulundu.

"BİZ BU ŞEHRE HİZMET ETMEYE GELDİK"
Ziyaret sırasında İmamoğlu, belediye binası önünde toplananlara seslenerek, "Biz, bu şehre hizmet etmeye geldik. On binlerce insan sandıkların başında. Hiç ayrılmayacaklar bu iş sonuçlanıncaya kadar. Emeklerine sağlık, polisimizin, emniyetimizin emeklerine sağlık. Ayaklarına taş değmesin. Ama boğmayın bizi. Normalleşelim. İstanbul beni bekliyor." dedi.
İmamoğlu, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok, 'şu kadar farkla oy kazandık' onları bir kenara koy. Benim kadar bu şehirde, bu kadar insanın gönlünü kazanmış bir belediye başkanı olmayacak. Allah'ım ne benim yüzümden, ne de sizin yüzünüzden gülücükleri eksik etmesin. Kol kola omuz omuza bu kenti birlikte yaşayacağız. Vatanımız, milletimiz, şehrimiz için çalışmaya başlayacağız. Ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, hepinizle yine buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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- Partililerden detay
- İmamoğlu'nun konuşması
- Genel ve Detaylar

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