İmamoğlu: "'Çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev almış kardeşlerime mi söylüyorsunuz, oradaki İYİ Partili, MHP'li, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime mi söylüyorsunuz? Sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz?"
İmamoğlu: "'Çaldılar' lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev almış kardeşlerime mi söylüyorsunuz, oradaki İYİ Partili, MHP'li, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime mi söylüyorsunuz? Sandık kurulu başkanlarına mı söylüyorsunuz?"
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