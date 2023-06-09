'İmamoğlu çekincesini dile getirdi' iddiası! "Kılıçdaroğlu'nun çok iyi tanıdığı biri" diyerek anlattı: "Böyle giderse telafisi olmaz"

CHP'de gözler ekim ayında gerçekleşmesi planlanan kurultayda. Kılıçdaroğlu seçim sonrası Genel Başkanlık koltuğunda kalmaya devam etti, İmamoğlu ise 'değişim' istedi. İddiaya göre Kılıçdaroğlu süreci yerel seçimlere dek götürmek istiyor ancak Kılıçdaroğlu'nun destekçileri de söylemlerini değiştirmeye başladı.

İMAMOĞLU'NUN 'BÜYÜK KENTLER' ÇEKİNCESİ

Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun MYK kadrosunu büyük oranda değiştirmesine gönderme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Değişimin sadece heyet ve kurul değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını sadece ben değil toplum istiyor. Kulağımızı tıkarsak bu işler olmaz" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na da mesaj vermişti. Halk TV'den gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Bu şekilde gidersek İstanbul' da, Ankara'yı da, Antalya'yı da, Adana'yı da pek çok büyük kenti kaybedebiliriz" dediğini öne sürdü.

"BU GİDİŞLE İYİ PARTİ İLE NASIL İTTİFAK YAPARIZ?"

Canlı yayında Kılıçdaroğlu-İmamoğlu cephelerindeki kulis bilgilerini paylaşan Küçükkaya'nın anlattığına göre İmamoğlu parti tabanında rahatsızlık ve umutsuzluk olduğunu dillendirirken "Bu şekilde gidersek İYİ Parti ile nasıl ittifak yaparız, yapabilir miyiz?" dedi. İmamoğlu ayrıca "Yerel seçimleri kaybedebiliriz, telafisi olmaz" diyerek çekincesini de dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU: BENİM BAŞKANLIĞIMDA OLSUN

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise genel başkanlık tartışmalarını yerel seçimlere dek açmak istemeyip "Herhangi bir kurultay tartışmasını ve genel seçimi yerel seçimden sonrasına bırakalım. Kurultay kavgalarına kapılırsak yerel seçimleri de kaybederiz" diyor.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNİN OYUNUN RENGİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Küçükkaya "Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin de 'Böyle gitmeyecek, kaybederiz' diye söylem değiştirmeye başladığını" öne sürdü.

"ÇOK İYİ TANIDIĞI BİR İSİMLE GÖRÜŞTÜM"

Kılıçdaroğlu'nun çok iyi tanıdığı bir isim ile telefonda görüştüklerini ifade eden Küçükkaya, görüştüğü kişinin de "Böyle gidersek kaybederiz" dediğini aktardı.