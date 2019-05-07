İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde

'Millet İttifakı'nın İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelip, Genel Merkez'de Parti Meclisi toplantısına katıldı.

İstanbul'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde tamamlayan ve dün Yüksek Seçim Kurulu kararı ile mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi toplantısına katılmak üzere Genel Merkez'e geldi.

Binaya girişte gazetecilerin mikrofon uzattığı İmamoğlu, "Sohbetimiz var, daha sonra konuşacağız. Kolay gelsin, hepinize iyi vazifeler diliyorum, sağolun" dedi.

İmamoğlu, daha sonra Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi üyeleri ve tüm milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantıya katılmak için binaya girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

