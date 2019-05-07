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İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

'DEMOKRASİMİZE DARBE VURULMUŞTUR' Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı ardından genel merkezden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı.

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (2)

'DEMOKRASİMİZE DARBE VURULMUŞTUR'
Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı ardından genel merkezden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, çok verimli ve güzel bir toplantı yaptıklarını belirterek şöyle dedi:
"Parti Meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz ve inşallah süreçle ilgili genel başkanımız grup toplantısında tüm halkımızı ve sizleri aydınlatacak açıklamaları yapacak. Şunu ifade edelim; demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz, tedavi etmeliyiz. Elbette sürece karşı tepkilerimiz var. Dediğim gibi tüm süreci genel başkanımız en net şekliyle grup toplantısında açıklayacaktır. Milletimize şunu söyleyelim, İstanbul’umuza şunu söyleyelim ki gerçekten her şey çok güzel olacak, hep beraber çok güzel işler başaracağız hem demokrasimiz adına hem İstanbul adına.''

Kaan ULU- Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (2)

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