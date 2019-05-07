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İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

  AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu'nu makam odasının kapısında karşıladı.

AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu'nu makam odasının kapısında karşıladı. Akşener, makamında gerçekleşen görüşmede "Milletimiz 6 Mayıs'ı unutmayacak" ifadesini kullandı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından İmamoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. İmamoğlu, Akşener ile görüşmesine değinerek şöyle konuştu:

"Gündemimiz, demokrasiye vurulan darbe. Bu darbeyi ortadan kaldırmak duyarlı vatandaşlarımıza düşüyor. Sayın Meral Akşener ile bunları konuştuk, fikirlerimizi paylaştık. Her şeyin güzel olacağı yönündeki duygularımı, buradan milletimize üst seviyede iletmek istiyorum. İstanbul'un heyecanını hissediyorum ve beklentilerini biliyorum. Birkaç avuç insanın yaptığı yanlışların asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla gerekli cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek isterim. Umarım en hızlı ve en sağlıklı şekilde süreci toparlarız. Sorgulayacaklarımız ve hakkımızı arayacağımız hususlar var. Hepimizin sorguladığı şeyler var. Arayışlarımız olacaktır. Vatandaşlarımıza bazı kişilerin yanlışlarını anlatacağız. Partimizin kararını genel başkanımız açıklayacak."

İmamoğlu, açıklamanın ardından partiden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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