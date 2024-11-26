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  4. İmamoğlu çok sinirlendi! 'Ahmet Özer' çıkışı tansiyonu yükseltti, açtı ağzını yumdu gözünü: "Bağırma oradan! Ağzına o lafı kapatırlar"

İmamoğlu çok sinirlendi! 'Ahmet Özer' çıkışı tansiyonu yükseltti, açtı ağzını yumdu gözünü: "Bağırma oradan! Ağzına o lafı kapatırlar"

26.11.2024 14:52
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.11.2024 14:52
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çok sinirlendi. İBB 2025 yılı bütçe görüşmelerinde İBB Meclisi'nde sunum yapan İmamoğlu, yerine kayyum atanan ve tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'terörist' diyen Meclis üyesine kızdı. İmamoğlu "Ağzına o lafı kapatırlar. Ne bağırıyorsun! Yanımda ağzını açamazsın" diye çıkıştı.

İBB Meclisi'ne 'Ahmet Özer' gerilimi damga vurdu. İBB 2025 yılı bütçe görüşmelerinde İBB Meclisi'nde sunum yapan İmamoğlu, "Ahmet Özer'i serbest bırakın" çağrısını yineledi. Yerine kayyum atanan ve tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e sahip çıkan İmamoğlu, Meclis sıralarından gelen sesler sonrası sinirlendi.

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İMAMOĞLU ÇOK SİNİRLENDİ

Ahmet Özer'e 'terörist' diyen Meclis üyesine sinirlenen İmamoğlu, adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

JHGJGHK

"AĞZINA O LAFI KAPATIRLAR! YANIMDA AĞZINI AÇAMAZSIN"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Millete terörist demeyeceksin. Ağzına o lafı kapatırlar. Sen değil, hakim konuşsun. Bağırma oradan! Seni adam yerine koymam. Bana ne bağırıyorsun! Yanımda ağzını açamazsın." diye çıkıştı.

GFHDFH

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb Ahmet Özer
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