İmamoğlu Corona'ya Yakalandı

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada hastanede tedavi altına alındığı ve İmamoğlu’nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda sık sık Corona testi yaptırdığını, Çarşamba günü yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını, Cuma gecesi ateşinin çıkması üzerine gittiği hastanede yapılan testle Corona’ya yakalandığını öğrendiğini açıkladı. Durumunun genel olarak iyi olduğunu, herkesi gerekli tedbirleri almaya devam etmeleri çağrısında bulundu, "teması azaltalım" dedi.

İmamoğlu’nun sosyal medyada yaptığı bu paylaşımın ardından birçok siyasetçi geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın geçen haftaya ilişkin paylaştığı Corona virüsü verilerine göre 11 bin 960 yeni vaka tespit edildi. Marmara Bölgesi’ndeki 5.061 hastanın 3.576’sının İstanbul’da olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ına yakınının İstanbul’da olduğunu ve Ankara’dan 5 kat daha fazlaya rastladıklarını açıklamıştı.

