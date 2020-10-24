HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu Corona'ya Yakalandı

İmamoğlu Corona'ya Yakalandı

24.10.2020 16:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Corona virüsü testinin pozitif çıktığı hastanede tedavi altına alındığı açıklandı

İmamoğlu Corona'ya Yakalandı

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada hastanede tedavi altına alındığı ve İmamoğlu’nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda sık sık Corona testi yaptırdığını, Çarşamba günü yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını, Cuma gecesi ateşinin çıkması üzerine gittiği hastanede yapılan testle Corona’ya yakalandığını öğrendiğini açıkladı. Durumunun genel olarak iyi olduğunu, herkesi gerekli tedbirleri almaya devam etmeleri çağrısında bulundu, "teması azaltalım" dedi.

İmamoğlu’nun sosyal medyada yaptığı bu paylaşımın ardından birçok siyasetçi geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın geçen haftaya ilişkin paylaştığı Corona virüsü verilerine göre 11 bin 960 yeni vaka tespit edildi. Marmara Bölgesi’ndeki 5.061 hastanın 3.576’sının İstanbul’da olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ına yakınının İstanbul’da olduğunu ve Ankara’dan 5 kat daha fazlaya rastladıklarını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
MSB’den Pentagon’a S-400 tepkisiMSB’den Pentagon’a S-400 tepkisi
İşte kesme aşı yemeğinin tarifi...İşte kesme aşı yemeğinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Wilders'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi
Wilders'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi
Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...
Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Gölpazarı'nda ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım
Bakan Koca uyardı! 'Organize olalım'
Gaziantep'te balkondan yarı çıplak halde otomobilin üzerine düşen genç yaralandı
Yarı çıplak halde 5'inci kattan aracın üzerine düştü
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı' haberlerine yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'yalan haber' tepkisi: Son çırpınışlarınız
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Denizli'de çiftçinin yaktığı anız 10 dönüm araziyi küle çevirdi
Denizli'de çiftçinin yaktığı anız 10 dönüm araziyi küle çevirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.