İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık mektup verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, randevu talebini de içeren Kanal İstanbul ile ilgili 4 sayfalık mektup verdi. İmamoğlu, "Bugünün benim için en kıymetli anı, kendilerine bu talebi yenilediğim 4 sayfalık mektubumu vermekti. Kendileriyle görüşme talebimi yeniledim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı. Program çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, bugün belediyelerin yüksek teknolojiyle ilgili ortaya koyduğu projelerin paylaşıldığı bir fuara katıldıklarını söyledi.

'NEZAKETSİZ BİR GÜN OLMUŞTUR'

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in özel kaleminin programa davet için kendilerini aradığını belirten İmamoğlu, "Bugün ben ve benim gibi belediye başkanlarımıza cumhurbaşkanımız tarafından ödül verileceği söylendi ve biz de bu nedenle bu programa katılmaya özen gösterdik. Ama bugün ne yazık ki nezaketsiz bir gün olmuştur. Örneğin burada yüksek teknoloji konuşulacaktı. Ben zannettim ki teknoloji bakanı çıkacak, yüksek teknolojiyle ilgili, bilişimle ilgili, yazılımla ilgili, son 5 yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerektiğini söyleyecek. Ama onu demedi. Ne alakası varsa teknoloji bakanı bir su yolundan bahsetti, peşinden şehircilik bakanı keza. Tabii bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot" dedi.

'4 SAYFALIK MEKTUBUMU VERDİM'

Kanal İstanbul'un da elbette konuşulabileceğini vurgulayan İmamoğlu, "Ben defalarca 'Davet edin gelelim, anlatalım, sunum yapalım sayın cumhurbaşkanım' diye kendilerinden talepte bulundum. Bugünün benim için en kıymetli anı, kendilerine bu talebi yenilediğim 4 sayfalık mektubumu vermekti. 4 sayfalık mektubumu verdim. Gördüğüm kadarıyla sayın bakanların konuşması devam ederken sayın cumhurbaşkanının ilgisi benim mektubumdaydı, onu okuyordu. İçerik şu; son günlerde özellikle bakanların yalan yanlış ifadeleriyle, süreci manipüle etme çabalarını, sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgiler aktardıklarını ve İstanbul'la ilgili kendilerine brifing vermek istediğimi ve kendileriyle buluşma arzumu dile getirdim. Ben 16 milyonun belediye başkanıyım ki sayın cumhurbaşkanı da bizim hemşerimiz. Ben de bu ülkenin en büyük ve en değerli kentinin belediye başkanıyım. Dolayısıyla bu hakkımı talep ediyorum, sayın cumhurbaşkanına bunu yazılı olarak verdim. Vicdanıyla, adaletiyle kendilerinden bu daveti bekliyorum" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN TOPLANTI BİTTİ'

Günlerinin kötü geçtiğini ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin nezaketsiz bir gün hazırladığını ifade eden İmamoğlu, "Bizim için toplantı bitti. Ben şimdi çıkıp ne diyeceğim? Gündem sabahki gündemse, ben çıkıp onlarla polemik yarışına gireceğim ki öyle bir tarzımız yok. Vallahi beni İstanbul'da bekleyen çok işim var. Her şehirde arkadaşlarımı bekleyen çok kıymetli işleri var. Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız şu kapıdan çıkar çıkmaz 100 tane iş çözer, gündemi çok yoğun. Burası bizim sadece beyhude vakit geçirmemize sebep olur, onu istemiyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANININ BANA 16 MİLYON BORCU VAR'

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebini yineleyen İmamoğlu, "Davet ederlerse ki çok istiyorum. Sayın cumhurbaşkanın her vatandaşımıza, 82 milyonda bir borcu vardır, bana 16 milyon borcu var. Çünkü ben 16 milyonu temsilen kendilerinden randevu talep ediyorum. Tüm samimiyetimle, tüm vicdanımla, tüm belediyeciliğimle bu daveti istiyorum. Çünkü ben İstanbul'u konuşacağım. Ben her şeye rağmen olumlu cevap bekliyorum" diye konuştu.

'ORALAR BİZİM BÜTÇELERİMİZLE YÖNETİLİYOR'

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin davetiyle ilgili yönetilen bir soruya da şu şekilde cevap verdi:

"Bize yapılan davetin inceliği şurada, 'Sizin katılmanızı çok arzu ediyoruz, mutlaka olmanız bizim için değerli. Çünkü sayın cumhurbaşkanımız ödülü size verecek. Sizin de özellikle bilişimle, akıllı şehirlerle ilgili düşüncelerinizi alacağımız bu sempozyuma katılmanızı istiyoruz' dediler. Bu kadar güzel bir davete hepimiz incelik gösterip katılmaya çalıştık; ama 180 derece farklı bir psikolojiyle süreç yönetildi. Bunu söyleyenler Türkiye Belediyeler Birliğinin gerçek ev sahipleridir. Bizim bütçelerimizle oralar yönetiliyor, Fatma Hanıma duyuruyoruz."

'CEMEVİ PROJESİ KOMİSYONDA'

İmamoğlu, cem evi projesine ilişkin soru üzerine de "Getirdik, belki kaçırdınız. Pazartesi gündeme alındı, komisyona sevk edildi. Komisyondan gelecek karara göre, sanırım yarın, Perşembe günü toplantımız var. Umuyorum bu ülkede Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleri için bu kararın alınmasına, oy birliğiyle bütün herkes vicdanıyla oy verir. Kimin, nereyi, nasıl ibadethane olarak kullanacağına biz karar veremeyiz. Bu, milyonlarca Alevi yurttaşımızın vicdanı için gereklidir. Şu anda konu komisyonda; İBB?de grubu bulunan bütün partilerimizden bu işi, bıraksınlar şu siyaseti bir kenara, tüm vicdanlarıyla, ahlaklarıyla, adalet inançlarıyla karar vermelerini diliyorum. İnşallah bu hafta olumlu cevap çıkacaktır" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu CHP'li belediye başkanları, salondan ayrılarak, toplantının öğleden sonraki bölümüne katılmadılar.