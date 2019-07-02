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İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulunacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebinde bulunacağını söyledi.

Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebinde bulunacağını söyledi.
Ekrem İmamoğlu seçimlerden sonra siyasi parti ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaptı. İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılandı. Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğum dönemde, görev aldığım an itibarıyla hemen ilk yaptığım şey, tüm siyasi partileri ziyaret etmekti. Çünkü, siyasi partiler bir şekilde toplumun bütününü temsil ediyor. Bilmediğiniz, tahmin etmediğiniz, kesimlerin duyguları, düşünceleri oraya gidiyor. Bu, noktada özellikle siyasi partilerin, kendi refleksleri, size gelmese de, sizi ziyaret etmese de, ben ziyaretlerime devam ettim. 'Ben gittim, onlar gelmedi. Ben bir daha gitmem' diye asla böyle bir tavrım olmadı. İlçemde böyle davrandım. Gerçekten toplumsal bütünlük ve toplumun size inancı bakımından şehrin, emin insanı hüviyeti açısından çok değerli bir atmosferi sağlamış oldu" dedi.

"BUGÜN CHP'DEYİZ. DİĞER PARTİLERDEN DE RANDEVU TALEPLERİMİZ VAR"
İmamoğlu "Kendi mensubu olduğum partimdeyim. İl başkanımı ziyaret ediyorum. Ama bugünkü ziyaretimin biraz daha, siyasi partileri bakışımızın bir başlangıç ziyareti. Bu talebimizi ilk etapta Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerden talepte bulunarak yola çıktık. Bugün CHP'deyiz. Diğer partilerden randevularımız, girişimlerimiz var. Girişimlerimizin devam ettiği partilerimiz var. Bu bağlantı ve diyalog devamlı olsun. Bu uygulananın örnek olduğunu düşünüyorum. Asla vazgeçmeyeceğimiz bir uygulama olacak. Kim ne düşünürse, ne yaparsa yapsın, önemsediğim yok. Ben şahsen toplumun adına doğru adım atıyorsak gerisini düşünmenin önemli olmadığını hissediyorum. Bu bağlamda İl yönetimiyle bir değerlendirme yapacağız. Partimden bulunmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Bu vesileyle Canan Kaftancıoğlu'na ve İl yönetimine teşekkürlerimi sunacağım" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, "AKP ve MHP'den randevu aldınız mı?" şeklindeki soruya "MHP'den henüz dönüş almadık. AK Parti bize randevu vermedi. Ama girişimlere devam edeceğiz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'NDAN RANDEVU TALEBİNDE BULUNACAĞIM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi bulunacağını belirten İmamoğlu, "Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebinde bulunacağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de uygun olursa davet de ederim. Yurt dışında olduğu için henüz davetimi yapmadım. Televizyon yoluyla yaptım, fakat fiili olarak randevu talep etmedim ama şimdi edeceğim. Ülkenin hangi kamu kurumu olursa olsun, fikirsel farklılıklarımız da olsa, hangi siyasi parti olursa olsun, hizmet etme konusundaki ziyaretlerimize, samimi çabamıza devam edeceğiz. Bundan sakınmayacağız" şeklinde konuştu.

"BİNALİ BEY'İ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE AĞIRLAMAK İSTİYORUM"
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın çay davetiyle ilgili soruya ise "Binali Bey'le ilgili de şöyle; bu olay, televizyonda geçen bir çay davetiydi. 'Sizi çaya davet ediyorum' dedi ve televizyon programı bitti. 'Ben sizi çaya davet ediyorum' derseniz, bu eksik bir davettir. Net bir yere davet olmayınca ben, meydanlarda bu davetin netleşmesini talep ettim. Hatta, 'Lütfen seçim gününe kadar olsun, sonra anlamı olmaz. Buna seçim günü de dahil. Oyumuzu kullanır, sonra oturur bir yerde çayımızı içeriz, haber bekliyorum' diye, İstanbul'un her yerinden bağıra çağıra söyledim bunu. Daha ne yapabilirim, bilmiyorum. Ama bana bir geri dönüş olmadı. Sonrasında, 'Ben çay davetimi yaptım ama 'Ekrem Bey yoğundur, şimdi işleriyle uğraşacak' diye bir ifadesi oldu. Ben, o çay davetinin süresinin dolduğunu düşünüyorum. Şimdi ben onu kahveye çevirdim ve İBB'nin Saraçhane binasına kendilerini davet ediyorum. Hem kahve içelim hem ağırlayalım hem İstanbulla ilgili düşüncelerini alalım. Biz ne yapacağımızı anlatalım. Kendilerini layıkıyla ağırlamak istiyorum. Kahve ikram etmek istiyorum. 40 yıl hatırı olsun. Onu yaşayalım istiyorum. Ben bunun üzerine çıkacağım diyorsa, beni yemeğe davet etsin, yemekte o zaman giderim kendisine" dedi.
Kaftancıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bugün belediye başkanımızın bizleri ziyareti çok kıymetli. Bildiğim kadarıyla tüm siyasi parti başkanlıklarına ziyarette bulunacak kendileri. Bu siyasetin normalleşmesi ve aslından bundan sonra devam etmesi anlamında daha da kıymetli. Yaklaşık 18 aydır il başkanıyım. İsterdim ve arzu ederdim ki, belediye başkanımızdan önceki belediye başkanlarımızda da benzer ziyaretlerimiz olsun" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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