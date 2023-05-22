İmamoğlu'dan, Millet İttifakı içindeki o isme sert tepki: Ne söylediği doğru, ne zamanı...

Türkiye siyaset tarihinin en hareketli günlerini yaşamaya devam ediyor. İttifaklar arasındaki gerginlikler devam ederken Millet İttifakı'nın kendi içinde yaşadığı tartışma sosyal medyada gündem oldu. 14 Mayıs seçim gecesiyle ilgili açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in açıklamalarına ittifak içinden tepki geldi. İşte detaylar...

"CHP'Lİ DOSTLARIMIZ DAHİL HEPİMİZ BİLİYORDUK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 28 Mayıs çalışmaları kapsamında Sözcü TV'de yayınlanan Liderler Özel programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olması beklenen İmamoğlu, seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin için sert ifadeler kullandı. Şahin katıldığı bir televizyon programında, "İlk turda Kemal Bey'in kazanamayacağını CHP'li dostlarımız dahil hepimiz biliyorduk. İlk turda bitecekmiş gibi bir algı satın alındı" ifadelerini kullanmıştı.

"ÖLÇSÜN BİÇSİN ÖYLE KONUŞSUN"

Şahin açıklamalarının sorulması üzerine açıklama yapan İmamoğlu, "O arkadaş o yanlış bir laf etti ki... Ne söylediği doğru ne zamanı doğru. 19.40'da ben açıklama yapıyorum yüzde 20 veriler var ekranlar önümde, hatta Türkiye Gönüllülerinden veriler de önümde. O da yüzde 14-15'ten geliyor. Heralde o, o sırada eski anketleri mi karıştırıyordu anlamış değilim. Ne söylediği doğru, ne zamanı doğru, ne ittifak ruhuna uyar, ne bir takımdaşlığa uyar. Önce bunları ölçsün biçsin öyle konuşsun." dedi.

