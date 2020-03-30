İmamoğlu'dan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
-Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul'da. Kent nüfusunun yüzde 15’i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.
-En büyük lojistik güç belediyeler. Yenikapı ve Maltepe sahra hastanesi kurulabilecek alanlar.
-Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil.
KİMSENİN KAPISINA KESİNTİ İÇİN GİDİLMEYECEK
-Belediyelerimizin hiçbiri elektrik, su, doğal gaz faturalarında kesinti yapmayacağını açıkladı. Hiçbir vatandaşımız bu süreçte suyundan, elektriğinden şüphe etmesinler. Bu dönemde hiç kimsenin kapısına kesinti için kimse gidemez gitmemeli de zaten…
-Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Evindeki metali eriterek silah yapan bir bir dönem yaşadı bu toplum… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz.
-İstanbul’un en büyük ihtiyacı, vatandaşlarımızın temel ihtiyacı. Biz 250 bin aileye sosyal yardımda bulunuyoruz. Bu süreçte 50 bini aşan yardım talebi dana aldık. Bu taleplerin büyüyeceği ortada.
ARTIK TÜRKİYE’NİN BÜTÜN KONULARI MİLLİDİR
-Berberlerimiz, gündelik kazançla evine ekmek götürenler evine kapanmış durumda. İşsiz kalan insanlarımız var. Turizm sektörü kayıp durumda. Bütün bu konuların seferberlik anlamında bütünüyle masaya yatırılıp değerlendirilmeli. Türkiye’nin artık bütün konuları millidir. Siyasi dayanışmayı gösterme zamanıdır.
-#BirlikteBaşaracağız kampanyasını 39 ilçe belediyemizle dayanışma içinde götüreceğiz. Vatandaşlarımızdan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ayni ve nakdi yardım bekliyoruz. Yardımsever halkımız gerekli bilgilere birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr sitesinden ulaşabilir.
İSYAN ETTİM! İHALENİN ZAMANI MI?
-Bütün bu ekonomiyi döndürebilmek adına topyekun, devletimiz talimat verecek biz koşup anlatacağız, önerilerimizi sunacağız. Akıl akıldan üstündür, ortak akıl her şeyden üstündür. Bu ülkenin kaynağı olmaz olur mu? Kaynağı nereye kullanacağına bağlı. Geçen gün isyan ettim. İhalenin zamanı mı? Ülkelerin ekonomisi günü kurtarmak için yapılamaz, geleceğe yönelik olur.
GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU
-(Sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı) Süreci araştırdık. Metrobüs hattında 52 durak var, Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye kadar… Bahsedilen hatla aynı saatte 65 kişi kullanmış metrobüsü! Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi.
İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: ORGANİZE KÖTÜLÜK
Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'dolu otobüs' fotoğrafları incelediklerini ve eski görütnüler olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Ülke olarak küresel bir salgının yarattığı büyük sorunlarla el ele mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz" demişti.