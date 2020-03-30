İmamoğlu'dan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

-Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul'da. Kent nüfusunun yüzde 15’i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

-En büyük lojistik güç belediyeler. Yenikapı ve Maltepe sahra hastanesi kurulabilecek alanlar.

-Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil.

KİMSENİN KAPISINA KESİNTİ İÇİN GİDİLMEYECEK

-Belediyelerimizin hiçbiri elektrik, su, doğal gaz faturalarında kesinti yapmayacağını açıkladı. Hiçbir vatandaşımız bu süreçte suyundan, elektriğinden şüphe etmesinler. Bu dönemde hiç kimsenin kapısına kesinti için kimse gidemez gitmemeli de zaten…

-Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Evindeki metali eriterek silah yapan bir bir dönem yaşadı bu toplum… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz.