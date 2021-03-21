İmamoğlu, dava açacaklarını duyurdu: "Neredeyse yüz yıldır İBB'ye ait Gezi Parkı, ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin bir vakfa geçirilmesiyle ilgili mülkiyet davası açacaklarını duyurdu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınında konuşan İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklamaya dair, "Çok üzücü bir karar, mesnetsiz, hiçbir gerekçe süreci yok" dedi.

İmamoğlu, yayında şu sözleri sarf etti:

"Bu kararın içinde milletin iradesini yok saymak var, 'Kimseyi tanımam, ben ne dersem o olur' anlayışı var, 16 milyon insanın ne düşündüğünün hiçbir kıymeti yok."

"Neredeyse yüz yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir parkı, ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediyor, hem de alelacele yazışmalarla…"

Özdemir'in sorularını yanıtladığı yayında böyle bir vakfın olmadığını anlatan İmamoğlu, "Sükunetle, sabırla, hukuku önümüze koyarak, mutlak hukuk tecelli edecektir anlayışıyla süreç yürütmeye dair marifetimizi çok geliştirdik" sözlerini sarf etti.

İmamoğlu, "Padişahların bile kemikleri sızlıyor" dedi.