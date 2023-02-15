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İmamoğlu, 'Deprem Bilim Kurulu olarak bir araya geldik' dedi ve tarih verdi: Kamuoyuyla paylaşacağız

15.02.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra uzmanlar beklenen İstanbul depremine dikkatleri çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün Deprem Bilim Kurulu olarak bir araya geldik" diyerek İstanbul ile ilgili acil eylem planını 25 Şubat sonrası kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

İmamoğlu, 'Deprem Bilim Kurulu olarak bir araya geldik' dedi ve tarih verdi: Kamuoyuyla paylaşacağız

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilde etkili olan depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından uzman isimler beklenen İstanbul depremine dikkatleri bir kez daha çekti. Konuyla ilgili olarak ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi.

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İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU! TARİH VERDİ

"Bugün Deprem Bilim Kurulu olarak bir araya geldik" diyen İmamoğlu, "Acil eylem planını 25 Şubat sonrası kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

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İmamoğlu sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul için bilimin sesiyle yol yürüyoruz.

Bugün Deprem Bilim Kurulu olarak bir araya geldik. İstanbul Planlama Ajansı’da gerçekleşecek çalışmaya katkı sunabilecek bütün uzmanları davet ediyorum. Buradan çıkacak acil eylem planını 25 Şubat sonrası kamuoyuyla paylaşacağız."


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Anahtar Kelimeler:
deprem Ekrem İmamoğlu Hatay İstanbul

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