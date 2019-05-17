İmamoğlu, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayında bütün İstanbul'u gezmeye ve sofralarınızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Gezdiğim her sofra ve her evde her toplumda diyorum ki, Allah kardeşliğimizi ve bir arada oluşumuza asla asla sıkıntı vermesin, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola omuz omuza hayat geçirelim." dedi.

İmamoğlu, Küçükçekmece Akşemsettin Camisi Konferans Salonunda düzenlenen iftarda, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan İmamoğlu, ramazanın arınma ayı olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Günahlardan arındığımız ve kendimize geldiğimiz, hissettiğimiz bir ay. Komşumuzun sıkıntısını, çevremizde açta açıkta birisi varsa onu hissettiğimiz bir ay. Ramazan ayı aynı zamanda varlığımızı ve sevgimizi, bütün iyilikleri paylaşma ayı. Dolayısıyla hepimiz ramazan ayına yakışan, bir ramazan ayı geçiririz. Kul hakkından uzak aynı zamanda bütün kötülüklerden uzak ve herkese iyilik yapan, bir ramazan ayı geçirmemiz hepimize inşallah nasip olur."