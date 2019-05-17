HABER

İmamoğlu, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:23 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Ramazan ayında bütün İstanbul'u gezmeye ve sofralarınızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Gezdiğim her sofra ve her evde, her toplumda diyorum ki Allah kardeşliğimize ve bir arada oluşumuza asla sıkıntı vermesin, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola omuz omuza hayat geçirelim"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ramazan ayında bütün İstanbul'u gezmeye ve sofralarınızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Gezdiğim her sofra ve her evde her toplumda diyorum ki, Allah kardeşliğimizi ve bir arada oluşumuza asla asla sıkıntı vermesin, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola omuz omuza hayat geçirelim." dedi.

İmamoğlu, Küçükçekmece Akşemsettin Camisi Konferans Salonunda düzenlenen iftarda, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan İmamoğlu, ramazanın arınma ayı olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Günahlardan arındığımız ve kendimize geldiğimiz, hissettiğimiz bir ay. Komşumuzun sıkıntısını, çevremizde açta açıkta birisi varsa onu hissettiğimiz bir ay. Ramazan ayı aynı zamanda varlığımızı ve sevgimizi, bütün iyilikleri paylaşma ayı. Dolayısıyla hepimiz ramazan ayına yakışan, bir ramazan ayı geçiririz. Kul hakkından uzak aynı zamanda bütün kötülüklerden uzak ve herkese iyilik yapan, bir ramazan ayı geçirmemiz hepimize inşallah nasip olur."

Ramazanda vatandaşların evlerine ziyarette bulunduğunu anlatan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazan ayında bütün İstanbul'u gezmeye ve sofralarınızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Gezdiğim her sofra ve her evde her toplumda diyorum ki Allah kardeşliğimize ve bir arada oluşumuza asla sıkıntı vermesin, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola, omuz omuza hayat geçirelim. Hem şehrimize ve hem birbirimize sahip çıkacağız. Bu şehrin mazlumu olsun istemiyoruz. Bir avuç insanın faydalandığı değil, 16 milyon insanın bu şehrin nimetinden faydalandığı bir şehir olsun istiyoruz. Ben bu duygular ve sorumlulukla görev yapmak istiyorum. Her birinizin evladını evlat kabul ederek yol yürümek benim için onur olacaktır. Hepinizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Ailelerinizi, yuvalarınızı ailem ve yuvam gibi görüp, onlara hizmet etmeyi, kendime en kutsal duygu olarak kabul ediyorum. Bu kardeşlikle hareket edersek ancak İstanbul, memleket, huzur bulur."

Dünyanın en güzel şehrinde yaşandığına dikkati çeken İmamoğlu, "Gerçekten İstanbul dünyanın en güzel şehri. Peygamberimiz aynı şekilde bu şehri müjdelemiş ve nasip olmuş, Müslüman kentine dönüşmüş, bizler burada yaşıyoruz. Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı göstermeli, bu kentin geleceğini iyi hazırlamalıyız. Ben bu duygularla hareket ediyorum, Allah'ın izniyle tek bir gün de bu duygulardan vazgeçmeyeceğim. Sizler lütfen bizi kollayın ve koruyun. Bu şekilde davranırsak yönetici olarak tek bir gün hürmette sıkıntımız ve eksiğimiz olmaz. Biz, bize gelen vatandaşın karşısında ona hürmet ve ona hizmet eden anlayışa sahibiz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu, Küçükçekmece'de de belediye başkanı ile beraber sorunların çözümü için elinden geleni yapacağını söyledi.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Ataşehir’de Euroleague Final Four'da Türk derbisi heyecanı yaşandıAtaşehir’de Euroleague Final Four'da Türk derbisi heyecanı yaşandı
Gevaş’ta çığın düşme anı kameradaGevaş’ta çığın düşme anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu iftar Küçükçekmece

En Çok Okunan Haberler

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.