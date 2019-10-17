İMAMOĞLU: DÜŞÜK KARBON SALINIMINA GEÇİŞ İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK

Uluslararası Doğal Gaz Kongresi &Fuarı INGAS 2019'un açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin adil, yaratıcı, aynı zamanda yeşil bir kent olması hususunda vizyonumuzun içerisinde enerji ve çevre konuları çok ama çok öncelikli olacaktır. Bu çerçevede İstanbul'da düşük karbon salınımına geçiş için yeni teknolojilere çok önem vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlıca başlattık" dedi.

"Ortak enerjimiz, ortak geleceğimiz" sloganıyla 17-18 Ekim Tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek 8. Uluslararası Doğalgaz Kongresi & Fuarı INGAS 2019 bugün başladı. Kongrenin açılış programına İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Uluslararası Enerji Forumu Genel Sekreteri Dr. Sun Xiansheng, SOCAR Türkiye Doğal gaz dağıtım başkanı Ertan Yıldız, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından İmamoğlu, sektörden temsilcilere plaket takdim etti.