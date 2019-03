İmamoğlu: “Duygular ve değerler üzerinden değil, hizmet üzerinden yarışalım”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un birçok sorununu yüzde yüz çözeceğini belirterek, “Hepimiz bu vatan güzel olsun diye çalışıyoruz. Kimse kimseyle duygular ve değerler üzerinden yarışmasın, ama hizmet üzerinden yarışalım” dedi.

31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’nda Çatalzeytinliler Derneğine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Örnektepe Mahallesinin sorunlarına değinen İmamoğlu, çözüm önerilerini anlattı. Buradaki programın ardından seçim otobüsüyle Şişli’ye geçen İmamoğlu, ilçedeki birçok mahalleyi gezerek vatandaşı ve esnafı selamladı. Seçim turunun ardından Piyalepaşa Mahallesi Ağaçlaraltı Mevki’ine gelen İmamoğlu, burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa kent genelindeki sorunlara yönelik projelerini anlatarak seçimde destek istedi.

“Kimse duygular ve değerler üzerinden yarışmasın, ama hizmet üzerinden yarışalım”

İlk olarak Örnektepe’de Çatalzeytinliler Derneğinde konuşan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Ankara’da milletçe görev verdiğimiz insanlar devlet adamlığı görevini yapmalılar. Pazar günü yapılacak seçimde güvenlik tedbirleri almalılar, seçimde kimsenin burnu bile kanmadan yapılmasını sağlamalılar. Günün sonunda kim kazandı İstanbul’u, inşallah da ben kazanacağım, sizin gibi alkışlamalılar. Neyi abartıyoruz. Bende annenin ve babanın evladıyım, onlarda öyle. Bu memleketin insanı, bıraksınlar bu işleri çok komik oluyorlar, üzülüyorum. Hepimiz bu vatan güzel olsun diye çalışıyoruz, bu millet mutlu olsun diye çalışıyoruz. Kimse kimseyle duygular ve değerler üzerinden yarışmasın, ama hizmet üzerinden yarışalım” dedi.

“İstanbul’un sorunlarını sizlerle kol kola yüzde yüz çözeceğime inanıyorum”

Beyoğlu Ağaçlaraltı Mevki’inde coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu, seçime kısa bir süre kaldığını belirterek, “5 gün kaldı artık çok söz çok laf, bu saatten sonra anlamsız kalır. Çok şey konuştuk, çok şey anlattık. 3 aydır İstanbul’un her yerini gezdim. 39 ilçesini bitirdim, ilçeleri 2’şer turladık, bazı ilçeleri artık 3’lüyoruz. Herkesle buluşmanın sorunların yerinde tespit etmenin, çözümlerinin vatandaşımızla paylaşmanın gururunu yaşıyorum. İnanın öyle şevkim arttı, öyle moralim yüksek ki, öyle güzel bağlar kurduk ki, bütün enerjim ve heyecanımla İstanbul’un birçok sorununu sizlerle kol kola yüzde yüz çözeceğime inanıyorum. Hiç tereddüt duymayın” diye konuştu.

“Biz bu şehre başka bir huzur getireceğiz”

İstanbul’un çok farklı kültürlerden insanlar olduğunu ve herkesin bir olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Biz bu şehre başka bir huzur getireceğiz. Bu kadar zengin bir şehir yok, her kültür, her yörenin insanı, sazı, sözü var. Her şeyi var, dünya güzeli bir şehir. Seslenişi güzel, farklıyız ama biriz be kardeşim. Farklıyız ama her birimizin gözüne baktığımızda aynı sevgiyi görüyorum. Hiç farklı değil, sorumluluğumu aldım, yüreğimi ısıtıyorsunuz, o kadar sorumluluk hissediyorum ki size karşı, Allah şahit sizde şahit olun ki hiç kötü konuşmayacağım. Sizin içinde çok çalışacağım hiç kuşku duymayın” şeklinde konuştu.