İmamoğlu duyurdu: Giderleri İBB karşılayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte toplu taşıma kullanımının İstanbul’da yüzde 83 oranında düştüğünü duyurdu.

İmamoğlu ayrıca Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağını açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %83 oranında düşmüştür. Sosyal mesafenin korunması ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşların sağlıklı ulaşımını sağlamak adına Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacaktır.”

İstanbul’da toplu taşıma kullanımı %83 oranında düşmüştür. Sosyal mesafenin korunması ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşların sağlıklı ulaşımını sağlamak adına Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacaktır. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/9j9zmybltY — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2020



