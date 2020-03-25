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  4. İmamoğlu duyurdu: Giderleri İBB karşılayacak

İmamoğlu duyurdu: Giderleri İBB karşılayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 15:07 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağını duyurdu.

İmamoğlu duyurdu: Giderleri İBB karşılayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte toplu taşıma kullanımının İstanbul’da yüzde 83 oranında düştüğünü duyurdu.

İmamoğlu ayrıca Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağını açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %83 oranında düşmüştür. Sosyal mesafenin korunması ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşların sağlıklı ulaşımını sağlamak adına Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacaktır.”


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Ekrem İmamoğlu koronavirüs özel halk otobüsü

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