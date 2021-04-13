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  4. İmamoğlu duyurdu: İBB'den 'kısmi kapanma' düzenlemesi

İmamoğlu duyurdu: İBB'den 'kısmi kapanma' düzenlemesi

13.04.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

İmamoğlu duyurdu: İBB'den 'kısmi kapanma' düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısmi kapanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'İstanbullu hemşehrilerimizin dikkatine' notuyla paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları belirtti:

Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

İBB olarak toplu ulaşımda yarın itibarıyla 'yoğun saat' uygulamasına geçilecektir.

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Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkartları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.

istanbul


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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