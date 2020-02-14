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  4. İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da Halk Ekmek 75 kuruş olmaya devam edecek

İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da Halk Ekmek 75 kuruş olmaya devam edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Halk Ekmek'te zam olmayacağını, ekmek fiyatının 75 kuruş olarak devam edeceğini açıkladı.

İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da Halk Ekmek 75 kuruş olmaya devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Halk Ekmek'te zam yapılmayacağını duyurdu.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Ekmek 1978 yılından bu yana İstanbullulara hizmet veriyor. Türkiye’nin en sağlıklı ve en ucuz ekmeğini üretiyoruz. Ulaşımda öğrencileri ve anneleri nasıl koruduysak, İstanbul’un ekmeği de İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek. En güzel sevgilidir İstanbul." dedi.


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