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  4. İmamoğlu duyurdu: Metro seferleri 21.00'a kadar yapılacak

İmamoğlu duyurdu: Metro seferleri 21.00'a kadar yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 21:10 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin sadece saat 21.00'a kadar yapılacağını açıkladı.

İmamoğlu duyurdu: Metro seferleri 21.00'a kadar yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi.

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Nisan Pazartesi'den itibaren; Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
İBB Ekrem İmamoğlu metro seferleri

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