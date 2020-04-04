İmamoğlu duyurdu: Metro seferleri 21.00'a kadar yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi.
İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Nisan Pazartesi'den itibaren; Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir." ifadelerini kullandı.
6 Nisan Pazartesi'den itibaren;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 4, 2020
????Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır
????Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır
????Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir
Değerli İstanbullulara duyurulur.