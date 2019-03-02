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İmamoğlu: En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak 

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

İmamoğlu: En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak 

Yüksel KOÇ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Beylikdüzü'nde düzenlenen programa İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu ve partililer katıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "Yönettiğini düşünen kişilerin yönettiği İstanbul'u geziyorum. Yoksulluğu sizlere anlatamam. İçim yanıyor. Dolayısı ile kendimce bir şey söyledim. Benim için 'Mega proje' kafası bitmiştir. Yok öyle bir şey. O 18'inci yüzyıl kafası. Bu milletin artık bunu satın alacağını da düşünmüyorum. En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak olacak. Ben adil bir belediye başkanı olacağım. Herkese eşit mesafede" dedi.

"İSTANBULLUNUN BÜTÇESİNİ ÇARÇUR ETMEYECEĞİM"
İmamoğlu, "Suyu insanlara ucuz vereceğiz dedik. Aynı zamanda İstanbul'un bütçesinin yüzde 1'ini sosyal yardıma ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu bütçesini üç katına çıkaracağız dedik. Üç katına. Biz sosyal yardımı arttırmak zorunda olan bir belediye olmak istemezdik. Biz başka şeyleri konuşmak isterdik. Ama bir şehri, bir ülkeyi yoksullaştırmışsanız, insanların cebinde para yoksa, 4 gençten biri işsizse, gelecekte ne yapacağını bilmeyen 350 bin genç bu kentte varsa, mecbursunuz sosyal hayatı güçlendirmeye. Sosyal yardım bütçesini arttırmaya. Mecbursunuz. Çocukları hayata hazırlayalım, gençlerin en ucuz şekilde yaşamasını sağlayalım dedik. Bu anlamda kadınları, anneleri düşündük. Sadece bununla kalmadık, çocukla anneyi düşündük. Yeni doğan bebeğin annesine kart vereceğiz. O kartla anne bebeğiyle beraber İstanbul'u ücretsiz gezecek. Dediler ki kimin parasıyla ne yapıyorsun. Diyorum ki; İstanbullunun parasıyla yapıyorum. İstanbullunun bütçesiyle yapıyorum. İstanbullunun bütçesini çarçur etmeyeceğim. İstanbul'un bütçesini bilinmeyen anlamsız kurumlara dağıtmayacağım. Ama bebeklerine ve annelerine dağıtacağım. Kimse buna engel olamaz. En iyi siz bilirsiniz. Yapar mıyım? Ben Beylikdüzü halkından güç aldım, yaptım. İstanbul'un 16 milyon insanını istediği her şeyi yaparım" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

İmamoğlu: En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak İmamoğlu: En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak İmamoğlu: En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak

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