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İMAMOĞLU: ENGELLİLER, BİR ŞEHİRDE HAYATA KATILAMIYORSA BAŞARISIZ OLMUŞUZDUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İstanbul DHA CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Kartal'da, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İstanbul DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Kartal'da, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na, CHP Kartal Belediye başkan adayı Gökhan Yüksel eşlik etti.
Engelliler, bir şehirde hayata katılamıyorsa, dahil olamıyorsa, yöneticiler olarak başarısız olmuşuzdur
İmamoğlu, burada bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "Toplumun borçlu olduğu kesimlerle bir aradayız. Savaş, terör dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Yeni Zelanda'da yaşadık son olarak terörü. Terörün birkaç çeşidiyle mücadele ediyoruz. Mücadele ederken toplumsal barış ve hukukumuzu büyütmeliyiz. Şehit ailelerimiz bizimdir. Evlatları bizim evlatlarımız. Anneleri babaları bizim anne babalarımız. Gazilerimiz de aynı. Engelliler, bir şehirde hayata katılamıyorsa, dahil olamıyorsa, yöneticiler olarak başarısız olmuşuzdur. İstanbul'da bu alan, bizim de özel alanımız olacak. Dezavantajlı grup bırakmamak lazım. Herkes engelli adayı. 'Beni ilgilendirmiyor' diyen hassasiyet göstermeyen hiçbir yönetici başarılı değildir. Sizler, bizim başımızın tacısınız. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve de engellilerimiz, sizler bizim sorumluluğumuzsunuz. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sizlere layık birer belediye başkanı olacağız. Hepinizin huzurunda buna söz veriyorum" dedi.

"DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLAN ŞEY HUZUR, BİRLİK VE BERABERLİK"
İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Dünyanın ve ülkemizin ihtiyacı olan şey, en başta huzur, birlik ve beraberlik. Milli değerlerimiz, bakışımız, inancımız, kutsallarımız hiç kimsenin tekelinde değil, herkesin özelinde. Bu salonda bulunan, bulunmayan hiç kimsenin maneviyatını, hayata bakışını ve de milli duygularını ölçme kabiliyetine sahip değilim ki. Olamam da. Haddime değil. Aynı şekilde hiç kimsenin bu dil üzerinden, şu anda bir yarışın içinde olduğum için, şahsıma dair bir takım değerlerimi sorgulayacak ya da bu kavramlar üzerinden beni yargılayacak, ne kabiliyete sahip ne de hakka sahip. Henüz öyle bir insan dünyaya gelmedi."

"AKILDAN VE BİLİMDEN ASLA AYRILMAYALIM"
İmamoğlu yerel seçim arifesinde olduklarını belirterek, "Burada bulunan vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve onlara dönük ilgimizi ve çözümlerimizi anlatmaya çalıştım. Akıldan ve bilimden yana olmalıyız. Dünyanın çağdaş unsurlarını yakalamalıyız. Ortak akılla mücadele vermeliyiz. Hamasi duygularla, popülizmle insanlığı ve ülkemizi meşgul etmemeliyiz. Bazen birisi bir kötü söz söylüyor, aramızdan birisi bundan kötü etkileniyor. Bir bakıyoruz, gidiyor birinin kalbini kırıyor, kin duyuyor, nefret duyuyor. O kadar üzülüyorum ki. Ben de diyorum ki, kucaklaşalım be kardeşim. Oturalım, toplumun çıkarına konuşalım. Kol kola olalım. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Bazen saldırılar oluyor, konuşmalar oluyor, ondan sonra daha fazla herkesi kucaklayasım geliyor. Sevgiye ve saygıya öncelik tanıyalım, akıldan ve bilimden asla ayrılmayalım. Hayatımızdan huzur eksik olmasın" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Salondan görüntü
-İmamoğlu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar

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