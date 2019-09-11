İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından İstanbul'a dönmek üzere Ankara Esenboğa Havaalanı'na geçti. Gazeteciler, uçağa yetişmek üzere alana gelen İmamoğlu'na, Beştepe'deki görüşmeyle ilgili değerlendirmelerini sordu.

"TÜMÜYLE GÜZEL VERİMLİ İYİ BİR BAŞLANGIÇ"

İmamoğlu, "Verimli bir buluşma oldu. Bence iletişim açısından çok değerli bir buluşmaydı. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Tümüyle sorunlar konuşuldu. Nasıl bir yöntem belirleyeceğimiz konuşuldu.

"KOMİSYON TALEBİMİZ KABUL EDİLDİ"

Hatta bizim bir komisyon önerimiz oldu. Kurulacak bir komisyon marifetiyle süreçlere dahil olmamız gerektiğini illettik öneri olarak. Kendileri kabul etti. Hem CHP'li belediyelerden hem AK Partili büyükşehir belediyelerinden ortak bir komisyon kurulması yönünde bir karar verildi. Bu komisyon, hem yeni yasal düzenlemeler sürecine katılacak hem de sürdürülebilir iletişim kanalı oluşması noktasında böyle bir misyonu olacak diye karşılıklı bir görüş belirtildi. Akabinde karşılıklı yine sorular soruldu ve sayın bakanlar da cevaplar verdi. Tümüyle güzel, verimli, iyi bir başlangıç" dedi.