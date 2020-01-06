İmamoğlu: Erdoğan ile cuma namazında karşılaştık, talebimi ilettim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karar gazetesi yazarları Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’a konuştu.

İmamoğlu, kendisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaptığı randevu talebine ilişkin açıklama yaptı.

"Yakın zamanda cuma namazında da karşılaştınız, bu talebinizi yüz yüze yeniden ilettiniz mi?" sorusuna, "Cuma namazında karşılaştık evet, orada talebimi ilettim yeniden" diyerek yanıtladı.

İmamoğlu aldığı yanıtı ise şu sözlerle aktardı:

Toplantıyla ilgili bu hafta dönecekler size, bu hafta arayacaklar sizi dedi. Ama o bir hafta gelmedi henüz. Yani bu cuma, kaç oldu bilmiyorum ama henüz o bir hafta gelmedi. Randevu konusuna hiçbir şey söylemedi.

