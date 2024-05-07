İmamoğlu, Erdoğan ile mi görüşecek? 'Yumuşama' rüzgarları esiyor... Canlı yayında dikkat çeken 'randevu' iddiası

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında başlayan 'yumuşama' rüzgarlarının etkisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde görüşmesinin ardından gözler bugün de Ankara'da olacak.

CHP lideri Özel ile MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek.

Ankara'da 'ılımlı' mesajlar peş peşe gelirken; şimdi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TV100 canlı yayınına katılan gazeteci Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretiyle siyasette yarattığı “yumuşuma” ikliminin değerlendirdiği programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çevresiyle görüştüğünü, Özel-Erdoğan görüşmesinden “kesinlikle rahatsız olmadıklarını, bilakis memnun olduklarını” söyledi.

Sevinç, “Hatta Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edebilir” dedi.