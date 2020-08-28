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İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu kamuoyuyla paylaştı: Müthiş bir dönemi görüyor ve yaşıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir müzayeden satın alınan ve dün İBB'nin İstanbul'daki merkez binasına getirilen Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu basın mensuplarının karşısında kamuoyuyla paylaştı. İmamoğlu, tablonun halk ziyaretine 6 Ekim'de açılacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet'in portresi, dün İBB'nin İstanbul Saraçhane'deki binasına getirildi. Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tabloyu basın mensuplarının karşısında kamuoyuyla paylaştı.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

İmamoğlu, "Çok heyecanlıyım. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiye’ye kazandırılmasında katkı sağladığım için onur duyuyorum." dedi.

'HALK ZİYARETİNE 6 EKİM'DE AÇILACAK'

İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

Müthiş bir dönemi görüyor ve yaşıyoruz. Kıymetli topraklardayız.İstanbul halkıyla buluşması gerek tablonun. İstanbul halkının evi Saraçhane'deki belediye binası. Bu buluşmayı burada gerçekleştireceğiz. Bu güzel portreyi 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturacağız. Saltanatın bugün yaşayan fertleriyle de özel davetlerimiz olacak."

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