Adalar’da çiçeklerle karşılanan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar’daki fayton meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Adalar’da bir fayton meselesi var. Bu süreci en insanı, vicdani kurallarla, hayvanları koruyarak, hayvanların bakımı çalışması ilgili süreçleri denetleyerek, beraberce ahlaklı bir biçimde süreci kollayacağız, koruyacağız. Bakım merkezi kuracağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü münasebetiyle sabah saatlerinde Kıbrıs ile Kore Gazileri ve yakınlarıyla bir araya gelerek Bostancı Sahili’nden kalkan vapurla Adalar’a hareket etti. Yolculuk boyunca gaziler ve yakınlarıyla sohbet eden İmamoğlu, vatan savunmasında en önemli paydalardan biri olan gazilerin ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğunu dikkat çekti.

“Çanakkale ruhu bizi ayakta tutan en diri ruhtur”

Adalar’a yolculuk sırasında gazilerle sohbet ederek, onlara kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Hiçbir zaman Çanakkale ruhunu kaybetmemeliyiz. Çanakkale ruhu bizi bir araya getiren ve her koşulda bir arada tutan değerli bir ruhtur. Tekrar ifade ediyorum, bu ruhun içerisinde herkes vardır. Bu vatanı vatan bilmiş, inancı ne olursa olsun, hayata bakışı, etnik kökeni ne olursa olsun inanın Çanakkale ruhu bizi ayakta tutan en diri ruhtur. Hiçbir zaman eksilmeyecektir. Tam aksine artarak büyüyerek devam edecektir. Ben buradan duyuruyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman inşallah 18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı’nı da bir milli bayram edasıyla, anmasıyla kutlayacağız. En başta bütün milli bayramları İstanbul’un en kutlu günleri haline getireceğiz. Daha öncede söyledik, bütün milli bayramlarda ulaşım araçları ücretsiz olacak, kutlamaları doya doya yapacağız" dedi.