İmamoğlu: “Fikirtepe’nin sorununu çözemeyen akla İstanbul emanet edilmez”

“Fikirtepe’nin sorununu çözemeyen akla İstanbul emanet edilmez”

Süreci incelemeye alacaklarını ve yapacakları çalışmaları anlatan İmamoğlu, “Kadıköy Belediye Başkan Adayımızla birlikte sürecin içerisine dahil olacağız. KİPTAŞ’ı sürecin içerisine sokacağız. Ortadan kaybolan firmaların bir takım sözleşmelerini elden geçireceğiz. Gerekirse aracı kurum olacağız. Gerekirse imalatçı firma olarak sürecin içerisine dahil olacağız. Burada geniş bir iletişim ofisimiz olacak. Burada bizim örgütlü yapılarımızın masası olacak. Örgütlü yapılar o süreçte sizlerin temsilcileri olarak çalışacaklar. İlçe belediyesi aynı zamanda işin içinde olacak, burada ortak akılla bir sonuç üreteceğiz. Bu süreç ne yazık ki insanların hayallerini yıkmıştır. Fikirtepe’nin sorununu çözemeyen akla İstanbul emanet edilmez kardeşim.” şeklinde konuştu.

“Kadıköy’ü de, İstanbul’u da bize emanet etmenizi istiyoruz”

Sıkıntıların çözümü için çok çalışacaklarını ifade ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Sıkıntılarınızı bizim anlayışımız çözer. Sıkıntılarınızı hep beraber bu riski alırsanız çözeriz. Biz sizi kolunuza ortak olarak takarız. Sizde bilin ki her zaman her konuda muhatap her konuda bilgi sahibi yaparız. Onlar sizi her zaman kapalı kapıların dışında bekletir. Fikirtepe sorununu, Kadıköy’ü ve İstanbul’u sizden emanet etmenizi istiyoruz. Emanetinize asla ihanet etmeyeceğiz. Hayatta bizim insanımız mülke değer verir. Bizim insanımızın bu kadar değerlisine bu kadar ihanet etmeyecektiniz. İstanbul’a ihanet etmeyecektiniz. Artık zaman şudur, hadi kardeşim güle güle deyip emekli edip gelelim tüm enerjimizle Fikirtepe’nin de bir çok mahallenin de sorununu çözelim.” şeklinde konuştu.