İmamoğlu: (FSM trafiği) Arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Araçlarla ilgili ve 2. köprünün tamiratı ile ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Sanırım gün içinde bilgi aktarılacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Vali Yerlikaya ziyaretin ardından İmamoğlu'nu aracına kadar uğurladı. Valilikten çıkan İmamoğlu, Gülhane Durağı'nda tramvaya bindi. Yolcularla sohbet eden İmamoğlu bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşların trafik yoğunluğuna dikkat çekmesi üzerine İmamoğlu, konuyla ilgili önlemler alacaklarını söyledi. Laleli Durağı'nda inen İmamoğlu, belediyeye kadar yürüyerek gitti. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu esnafın sorunlarını da dinledi.

Daha sonra belediyeye gelen İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Vali Yerlikaya ile yaptığı görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada “Karşılıklı sohbetimizin konusu İstanbul. Önümüzdeki aylarda nasıl bir başlangıç yapmamız gerektiğini, İstanbul'un temel sorunlarına eğileceğimiz; ortak nasıl hamleler yapabileceğimizi konuştuk. Açıkçası 45-50 günlük süreci konuşamadık. Onunla ilgili de ek görüşmelerimiz olacak. Devlet geleneği gereği nezaket gereği valimizi ziyaret ederek önümüzdeki günlerde beklentilerimizi, onların beklentilerini daha çok İstanbulluların ne istediğini konuştuk. Verimli bir sohbet oldu. Umarım İstanbul'a güzel hizmetlerin işbirliği ile çünkü her iki kurumda devlet kurumu. Valimiz ve bizler kurumlar hizmet seferberliği başlatacağımızı söyledik" dedi.

“BU TALİMAT BENİM BİLGİM DAHİLİNDE DEĞİLDİ"

İmamoğlu, “Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden Sosyal Yardım Kartı kullananlara giden bir mesaj var. 30 Haziran tarihi itibariyle bu kartların kapatıldığı söyleniyor. Son durum nedir?" şeklindeki soruya ise "Arkadaşlarım bu haberi alır almaz hafta sonu görüştük. Cumartesi sabah hemen bununla ilgili bir toplantı yaptılar ve bu sorun düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına dair mesajlar iletildi. İletilmeye de devam ediyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Sadece teknik bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Bu talimat benim bilgim dahilinde değildi. İnceliyor arkadaşlarımız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığının, çakarlı araç kullanımına ilişkin uyarısıyla ilgili bir soruya İmamoğlu, “Olumlu değerlendiririm tabii ki. Türkiye'nin normalleşmesi, uygar tavırlara, davranışlara erişmesi her hususta bunlar önemli. Sayın Cumhurbaşkanının buna dikkat çekmesi doğru. Ancak devletin her kademesinde fark edilir bir şekilde bunun değişmesi lazım" dedi. "GEREKSİZ DUYURULARLA BELEDİYENİN BÜTÇESİNİ HARCAMAYACAĞIZ"

İmamoğlu, "Köprülerde ne kadar afiş asıldı maliyeti nedir?" sorusuna “Sanıyorum 300'ün üzerinde köprü ve bunun gibi bir takım mecralarda afiş asılması yapıldı. Tabii bu 5 yıllık bir dönemin başlangıcı. Özellikle 31 Mart sonrası bizim sorguladığımızı birinci boyutu hak olmadan haksız yere bir takım afişlemenin yapılmasıydı. Özellikle sorguladığım seçim devam ederken son seçimden önce belediyenin yönetiminin her tarafı savunmacı afişlerle donatması ki muhatabımız o dönemin yönetimi değildi. Zira vali bey başkanlık yapıyordu. Böyle bir dönem değildi. Sorguladığımız tarafı bu. Şu anda vatandaşla bütünleşmenin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptığımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu her noktada düşüneceğiz. Bu israfı tanımlayacak bir durum değildir. Bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da az önce anlattığım benzeri gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız. Şunu ifade edeyim belediyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcamaları ile kültür sanat başlığı adı altında yapılan harcamaları ile İstanbul'un kültür sanat yaşamının ne kadar büyüyebileceğini görmüş durumdayım. Bunun için her kuruşunu her lirasını bu şehrin hangi konuda olursa olsun lehine çıkarına ve geleceğini güzel şeyler için harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten bu manada değerli bütçeleri var. O bütçeleri en değerli şekilde kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" yanıtını verdi.